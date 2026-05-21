Powstanie film fabularny o Billy Joelu! Ostra reakcja muzyka!

To wraz z premierą Bohemian Rhapsody w 2018 roku na dobre rozpoczął się szał na kręcenie kolejnych produkcji o największych światowych gwiazdach muzyki i szeroko pojmowanej popkultury. W efekcie w trakcie zaledwie ośmiu lat dostaliśmy projekty, które skupiły się na całej karierze, bądź tylko pewnym jej etapie, takich ikon, jak Elton John, Bob Marley, Amy Winehouse, Bob Dylan, Elvis Presley Bruce Springsteen czy w końcu Michael Jackson.

Produkcje te są przyjmowane i oceniane raz lepiej, raz gorzej, nie da się jednak nie zauważyć, że przyciągają przed ekrany kin imponujące tłumy. Przed nami kolejne tego typu projekty, w centrum których staną członkowie The Beatles, Joni Mitchell, Mama Cass, Ozzy Osbourne, a teraz okazuje się, że także i Billy Joel. W przypadku ostatniego z artystów sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana...

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne

Billy Joel nie chce filmu o swoim życiu!

Zmagający się obecnie z problemami zdrowotnymi w postaci wodogłowia normotensyjnego muzyk ma za sobą premierę głośno komentowanego dokumentu. W filmie Billy Joel: And So It Goes artysta zdecydował się m.in. na zaskakujące wyznanie, iż kilkukrotnie targnął się na swoje życie.

Historia kariery Billy Joela stanowi więc idealny materiał na porywający, filmowy scenariusz. Taki stworzyć postanowił kojarzony właśnie z Bohemian Rhapsody i Michaelem John Ottman. Mowa o projekcie o roboczym tytule Billy & Me, który ma przedstawić punkt widzenia na pierwsze lata kariery słynnego artysty jego pierwszego menedżera, Irwina Mazura.

Co ciekawe okazuje się, że sam Billy Joel nie ma nic wspólnego z powstającą produkcją. Na wieść o niej przedstawiciel artysty wystosował oświadczenie, opublikowane na łamach "Variety". Jasno wynika z niego, że strony zaangażowane w film nie mają praw do historii życia i kariery Billy Joela - ani tym bardziej do jego muzyki, która w związku z tym z pewnością się w nim nie pojawi. Dalej stanowisko głosi:

Billy Joel nie autoryzował ani nie wspierał tego projektu w żaden sposób, a każda próba kontynuacji bez tego byłaby błędna zarówno pod względem prawnym, jak i zawodowym.

