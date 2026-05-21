Mystic Festival to od lat już jeden z najbardziej znanych, lubianych i cenionych - nie tylko w naszym kraju - letnich festiwali muzycznych. Od jakiegoś czasu jego kolejne edycje odbywają się dość wcześnie, na początku czerwca, przez co to właśnie Mystic często inauguruje cały ten sezon.
Nie inaczej było w tym roku, kiedy to w dniach 4-7 czerwca na terenie Gdańskiej Stoczni stawiły się i zagrały przed zebraną publicznością największe polskie i światowe gwiazdy najcięższych brzmień. W 2025 roku na scenach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Jerry Cantrell, Sepultura, King Diamond, In Flames, Exodus, Suicidal Tendencies czy W.A.S.P.
Mystic Festival 2026. Line-up
Organizatorzy wydarzenia, które w Europie cieszy się już statusem "święta metalu", nie czekali długo z ogłoszeniem pierwszych szczegółów, dotyczących przyszłorocznej edycji. Natychmiast po zakończeniu festiwalu stało się jasne, że powróci on także w przyszłym roku! Mystic Festival 2026 odbędzie się w dniach 3-6 czerwca, ponownie na terenie gdańskiej Stoczni. Już na początku ruszył pierwszy etap sprzedaży biletów na imprezę - a trzy miesiące później poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które za rok zawładną scenami Mystic Festivalu!
Na początku września 2025, za pośrednictwem mediów społecznościowych, potwierdzono pierwsze zespoły, które zagrają w 2026 w Gdańsku. Line-up, z tygodnia na tydzień, się rozrasta. Znamy już niemal wszystkie zespoły, które zaprezentują się w trakcie nadchodzącej edycji Mystic Festivalu. Ogłoszono już także headlinerów, a są to Black Label Society, Megadeth oraz Behemoth.
Poniżej, na bieżąco, będziemy aktualizować listę wykonawców, którzy zaprezentują się na kolejnej edycji Mystic Festivalu (kolejność alfabetyczna):
- A.A. Williams
- Acid King
- Allt
- Anthrax
- ARB
- Avralize
- Behemoth (headliner)
- Belphegor
- Benediction
- Black Gold
- Black Label Society (headliner)
- Black Tusk
- Blood Incantation
- Bloodywood
- BØLZER
- Caskets
- Carach Angren
- Carpenter Brut
- Cavalera Conspiracy
- Ciśnienie
- Czerń
- Death to All
- Decapitated
- Der Weg einer Freiheit
- DisharmonicOrchestra
- Dola
- Down
- DVRK
- Eihwar
- Electric Wizard
- Embryonic Autopsy
- Escuela Grind
- Evergey
- Eyehategod
- Frogleap
- Frontside
- Fulci
- Gaahls WYRD
- Gatecreeper
- Grave
- Harakiri to the Sky
- H.EXE
- Heathen
- Hostia
- Hulder
- Ice Nine Kills
- Kanonenfieber
- Kent Osborne
- Kublai Khan TX
- Marduk
- Martyrdöd
- Master Boot Record
- Mastodon
- Megadeth (headliner)
- Monkey3
- Neckbreakker
- Neptunian Maximalism - NNMM
- Nocte
- Overkill
- Pain
- Priest
- Primordial
- Psychonaut
- Quantum Trio
- Return to Dust
- Rotting Christ
- Saxon
- Scour
- Septicflesh
- SETH
- Severe Torture
- Shining
- Six Feet Under
- Soilent Green
- Species
- The Gathering
- The Hebridean Sheep
- thrown
- Tides from Nebula
- Today is a Day
- Truckfighters
- Turbo
- Unleashed
- Vianova
- Winterfylleth
- Wonder - Games X Anime Show
- Youth Code
- Zetra
Poniżej znajdziesz udostępniony już przez organizatorów program, przedstawiający podział występów na dni i sceny:
Mystic Festival 2026. Bilety
W sprzedaży są już dostępne bilety w ramach etapu 'Regular'. Zwykły karnet czterodniowy kosztuje 869 zł (+34,76 zł opłaty serwisowej), z kolei VIP - 1299 zł (+51,96 zł opłaty serwisowej). Bilet 2-dniowy lub weekendowy to koszt rzędu 599 zł (+ 23.96 zł opłaty serwisowe).
