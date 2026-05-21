Tego tekstu Dave Grohl wstydzi się najbardziej. Chodzi o numer Foo Fighters

Dave Grohl już od trzech dekad stoi na czele zespołu Foo Fighters. Grupa przez ten czas wypuściła w świat dwanaście studyjnych albumów. Ma też na koncie mnóstwo przebojów, które publiczność chóralnie odśpiewuje w trakcie koncertów. Grohl jednak nie ze wszystkich utworów jest dumny.

Ostatnio muzycy Foo Fighters wzięli udział w programie Hot Ones Versus – formacie, w którym trzeba odpowiadać na piekielnie trudne i często niewygodne pytania. Grohl został zapytany m.in. o najbardziej obciachowy wers w swojej karierze.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Wybór padł na DOA., kompozycję z wydanego w 2005 roku podwójnego albumu In Your Honor. – Dziś pod prysznicem myślałem o utworze DOA i on chyba ma najgorszy tekst: "It's a shame we have to die my dear / No one's getting out of here alive" ("Szkoda, że musimy umrzeć moja droga/ Nikt nie wyjdzie stąd żywy"). Pomyślałem sobie: to jest po prostu cholernie głupie – powiedział uczciwie Grohl.

Frontman FF dodał, że był to jeden z tych momentów w studiu, kiedy to pozostali muzycy wywierali na niego presję, byle tylko zaśpiewał cokolwiek i zamknął nagranie ścieżki wokalnej. Na to zdanie szybko zareagował gitarzysta Chris Shiflett, który z uśmiechem wziął odpowiedzialność na klatę: – A więc to nasza wina. Dave Grohl natychmiast podchwycił temat i dodał: – Przez Was napisałem jedne z najgorszych tekstów w moim całym życiu.

Muzycy Foo Fighters w tym roku będą promować na Starym Kontynencie swój najnowszy studyjny album, Your Favorite Toy, którego recenzję znajdziecie na naszej stronie internetowej. W ramach tej odsłony trasy zespół odwiedzi m.in. Polskę. Przypomnijmy, że 15 czerwca zespół wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

Do tej pory grupa zagrała w Polsce czterokrotnie. Pierwszy koncert odbył się w 1996 w Sopocie w ramach Malboro Sopot Rock Festival. Później był halowy występ w Tauron Arenie w Krakowie (2015) oraz dwa koncerty na festiwalu Open'er (2017, 2024).

