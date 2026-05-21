The Smashing Pumpkins znów pracują z tym legendarnym producentem. Zdradził to Billy Corgan

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-05-21 11:39

To informacja, która na pewno zelektryzuje wszystkich fanów amerykańskiej formacji The Smashing Pumpkins. Wokalista i gitarzysta Billy Corgan zdradził, że zespół znów połączył siły z producentem Butchem Vigiem, z którym pracowali już w latach dziewięćdziesiątych.

The Smashing Pumpkins

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

The Smashing Pumpkins znów pracują z legendarnym producentem. Fani czekali na to ponad trzy dekady! 

Na początku sierpnia 2024 roku na rynku ukazał się Aghori Mhori Mei, trzynasty studyjny album w dyskografii legendarnej formacji The Smashing Pumpkins. Później zespół wypuścił jeszcze utwór Chrome Jets. W ostatnim czasie ekipa dowodzona przez Billy'ego Corgana bardziej skupiła się na świętowaniu 30-lecia kultowego wydawnictwa Mellon Collie and the Infinite Sadness. Nie oznacza to jednak, że muzycy zupełnie nie myślą o premierowych rzeczach. 

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

Corgan ujawnił właśnie, że grupa weszła do studia z Butchem Vigiem, czyli producentem, który odpowiada za ich pierwsze dwie płyty: Gish (1991) oraz Siamese Dreams (1993). 

Nagraliśmy na razie jeden utwór. Powstał on w bardzo konkretnym celu, ale tej części planu nie mogę jeszcze wyjawić... Szczerze mówiąc, nie wymyśliłem jeszcze nawet tytułu. Plan jest taki, że ta piosenka zostanie wydana jeszcze w tym roku. Nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, są ku temu powody... Kawałek jest naprawdę świetny. Praktycznie jest już nagrany, zostało dosłownie kilka drobiazgów. Powiedziałbym, że jest gotowy w 98 procentach – powiedział lider The Smashing Pumpkins podczas transmisji na żywo na Substacku

Polecany artykuł:

Billy Corgan uważa, że korzystanie z AI w muzyce to "zawarcie paktu z diabłem".…

The Smashing Pumpkins ogłosili wyjątkową trasę koncertową

Grupa, nie tak dawno, oficjalnie ogłosiła ogromną trasę koncertową pod szyldem The Rats In A Cage. Zespół zamierza w ten sposób hucznie świętować 30. rocznicę wydania Mellon Collie And The Infinite Sadness

Z zapowiedzi zespołu wynika, że nadchodzące koncerty będą miały wyjątkową formułę. Setlista każdego wieczoru zostanie podzielona na dwie zupełnie odrębne części – pierwsza skupi się wyłącznie na materiale ze wspomnianego krążka z 1995 roku, natomiast druga będzie składała się z największych hitów The Smashing Pumpkins i rzadziej granych utworów z całej dyskografii.

Trasa rozpocznie się pod koniec września i potrwa do połowy listopada 2026. Harmonogram obejmuje 27 koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Oto najlepsze rockowe albumy z lat 90. według sztucznej inteligencji [TOP10]:

Oasis, Nirvana, Radiohead
Galeria zdjęć 11