The Smashing Pumpkins znów pracują z legendarnym producentem. Fani czekali na to ponad trzy dekady!

Na początku sierpnia 2024 roku na rynku ukazał się Aghori Mhori Mei, trzynasty studyjny album w dyskografii legendarnej formacji The Smashing Pumpkins. Później zespół wypuścił jeszcze utwór Chrome Jets. W ostatnim czasie ekipa dowodzona przez Billy'ego Corgana bardziej skupiła się na świętowaniu 30-lecia kultowego wydawnictwa Mellon Collie and the Infinite Sadness. Nie oznacza to jednak, że muzycy zupełnie nie myślą o premierowych rzeczach.

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

Corgan ujawnił właśnie, że grupa weszła do studia z Butchem Vigiem, czyli producentem, który odpowiada za ich pierwsze dwie płyty: Gish (1991) oraz Siamese Dreams (1993).

– Nagraliśmy na razie jeden utwór. Powstał on w bardzo konkretnym celu, ale tej części planu nie mogę jeszcze wyjawić... Szczerze mówiąc, nie wymyśliłem jeszcze nawet tytułu. Plan jest taki, że ta piosenka zostanie wydana jeszcze w tym roku. Nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, są ku temu powody... Kawałek jest naprawdę świetny. Praktycznie jest już nagrany, zostało dosłownie kilka drobiazgów. Powiedziałbym, że jest gotowy w 98 procentach – powiedział lider The Smashing Pumpkins podczas transmisji na żywo na Substacku.

The Smashing Pumpkins ogłosili wyjątkową trasę koncertową

Grupa, nie tak dawno, oficjalnie ogłosiła ogromną trasę koncertową pod szyldem The Rats In A Cage. Zespół zamierza w ten sposób hucznie świętować 30. rocznicę wydania Mellon Collie And The Infinite Sadness.

Z zapowiedzi zespołu wynika, że nadchodzące koncerty będą miały wyjątkową formułę. Setlista każdego wieczoru zostanie podzielona na dwie zupełnie odrębne części – pierwsza skupi się wyłącznie na materiale ze wspomnianego krążka z 1995 roku, natomiast druga będzie składała się z największych hitów The Smashing Pumpkins i rzadziej granych utworów z całej dyskografii.

Trasa rozpocznie się pod koniec września i potrwa do połowy listopada 2026. Harmonogram obejmuje 27 koncertów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

