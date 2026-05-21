Katarzyna Nosowska ogłasza trasę "nosowska.xxx". Zobacz, w jakich miastach zagra ikona polskiego rocka!

Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś… xxx
Jesienią Nosowska wraca do klubów z trasą nosowska.xxx - intymną, bliską i intensywną, jak rozmowa, która zaczyna się od „pamiętasz?”, a kończy na „to co dalej?”.
To szczególny moment: mija 30 lat od solowego debiutu Nosowskiej, który zaczął się albumem „puk.puk” - płytą elektroniczną, odważnie inną od tego, z czym publiczność kojarzyła ją wcześniej. Od tamtej pory jej solowa twórczość stale wymyka się prostym etykietom: od debiutanckiego „puk.puk”, przez takie albumy jak „sushi”, „8” i „Basta”, aż po „DEGRENGOLADĘ” - bywa czuła, kąśliwa, taneczna, melancholijna, dziwna, bardzo serio i zupełnie niepoważna.
Na koncertach spotkają się więc rzeczy dobrze znane i te, które dopiero nabierają kształtu. Będzie coś starego - pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dawno zdążyły obrosnąć wspomnieniami. Będzie coś nowego - utwory z kolejnych rozdziałów tej historii i zapowiedź tego, co przed nami. Będzie też coś pożyczonego - covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej, czyli cudze piosenki, które na chwilę staną się bardzo jej.
I będzie coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać.
nosowska.xxx - trzy dekady solowej drogi, jedna jesienna trasa.
- 13 listopada 2026 – Klub Stodoła, Warszawa
- 27 listopada 2026 – A2, Wrocław
- 4 grudnia 2026 – B90, Gdańsk
- 6 grudnia – Klub Studio, Kraków
- 13 grudnia 2026 – Klub Stodoła, Warszawa
BILETY są już dostępne w sprzedaży!