Katarzyna Nosowska ogłasza trasę "nosowska.xxx". Zobacz, w jakich miastach zagra ikona polskiego rocka!

Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś… xxx

Jesienią Nosowska wraca do klubów z trasą nosowska.xxx - intymną, bliską i intensywną, jak rozmowa, która zaczyna się od „pamiętasz?”, a kończy na „to co dalej?”.

To szczególny moment: mija 30 lat od solowego debiutu Nosowskiej, który zaczął się albumem „puk.puk” - płytą elektroniczną, odważnie inną od tego, z czym publiczność kojarzyła ją wcześniej. Od tamtej pory jej solowa twórczość stale wymyka się prostym etykietom: od debiutanckiego „puk.puk”, przez takie albumy jak „sushi”, „8” i „Basta”, aż po „DEGRENGOLADĘ” - bywa czuła, kąśliwa, taneczna, melancholijna, dziwna, bardzo serio i zupełnie niepoważna.

Na koncertach spotkają się więc rzeczy dobrze znane i te, które dopiero nabierają kształtu. Będzie coś starego - pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dawno zdążyły obrosnąć wspomnieniami. Będzie coś nowego - utwory z kolejnych rozdziałów tej historii i zapowiedź tego, co przed nami. Będzie też coś pożyczonego - covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej, czyli cudze piosenki, które na chwilę staną się bardzo jej.

I będzie coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać.

Nosowska o tym czym jest zdrada / Mellina #52 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

nosowska.xxx - trzy dekady solowej drogi, jedna jesienna trasa.

13 listopada 2026 – Klub Stodoła, Warszawa

27 listopada 2026 – A2, Wrocław

4 grudnia 2026 – B90, Gdańsk

6 grudnia – Klub Studio, Kraków

13 grudnia 2026 – Klub Stodoła, Warszawa

BILETY są już dostępne w sprzedaży!

Oto najlepsze duety artystki!