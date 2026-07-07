Chelsea Wolfe wraca do Polski w 2026 roku! Gdzie i kiedy wystąpi amerykańska wokalistka?

Redakcja Eska ROCK
aszu
2026-07-07 20:28

Amerykańska artystka zapowiedziała europejską część trasy koncertowej promującej jej najnowszy album. Z tej okazji Chelsea Wolfe zagra w Warszawie. Będzie to okazja, by na żywo usłyszeć jej charakterystyczne połączenie melancholii z potężnymi, gitarowymi riffami. Ostatnio polska publiczność widziała ją na dużej scenie festiwalowej, a wkrótce artystka zaprezentuje się w pełnym, klubowym wydaniu.

Chelsea Wolfe z gitarą śpiewa do mikrofonu podczas koncertu. O jej występie w Warszawie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Henry W. Laurisch/ CC BY-SA 2.5
Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Chelsea Wolfe zagra w stolicy Polski

Chelsea Wolfe to wokalistka i gitarzystka z Kalifornii, aktywna na scenie muzycznej od kilkunastu lat. Jej twórczość łączy dark folk, doom, gothic rock i elektronikę. Trasa "The Dark" World Tour promuje materiał z albumu "She Reaches Out To She Reaches Out To She", który ukazał się w 2024 roku. Amerykanka występowała już w naszym kraju – otwierała koncert A Perfect Circle w krakowskiej Tauron Arenie i grała na Mystic Festivalu. Teraz wraca do Polski na samodzielny występ.

Polecany artykuł:

Haken zagra w Warszawie jesienią 2026 roku! Brytyjska gwiazda progresywnego met…

Kiedy i gdzie odbędzie się występ artystki?

Koncert w Warszawie to jedyny polski przystanek artystki podczas tej europejskiej trasy. Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia 2026 roku na głównej scenie klubu Progresja. Przed główną gwiazdą wieczoru jako support wystąpi A.A. Williams. Najważniejsze informacje o nadchodzącym koncercie:

  • Data koncertu: 3 grudnia 2026 r.
  • Miasto: Warszawa
  • Gdzie (miejsce): Progresja
  • Godzina koncertu: otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00
  • Support: A.A. Williams

Polecany artykuł:

King Woman ponownie zagra w Polsce! Amerykańska formacja wystąpi jesienią w War…

Chelsea Wolfe w Polsce 2026 - BILETY

Otwarta sprzedaż biletów już wystartowała. Wejściówki można kupić w Knock Out Music Store, a od 7 lipca będą dostępne także na stronie klubu Progresja. W ofercie są miejsca stojące i siedzące, pakiety VIP, opcje rozszerzenia biletu do statusu VIP oraz bilety rodzinne dla opiekuna z dzieckiem do 13. roku życia. Ceny w przedsprzedaży zaczynają się od 149 zł za pierwszą pulę i wzrosną do 159 zł w drugiej puli. W dniu koncertu wejściówki będą kosztować 180 zł. Osoby z niepełnosprawnościami kupują bilety po kontakcie mailowym z organizatorem.

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica
Galeria zdjęć 16