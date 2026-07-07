Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Chelsea Wolfe zagra w stolicy Polski

Chelsea Wolfe to wokalistka i gitarzystka z Kalifornii, aktywna na scenie muzycznej od kilkunastu lat. Jej twórczość łączy dark folk, doom, gothic rock i elektronikę. Trasa "The Dark" World Tour promuje materiał z albumu "She Reaches Out To She Reaches Out To She", który ukazał się w 2024 roku. Amerykanka występowała już w naszym kraju – otwierała koncert A Perfect Circle w krakowskiej Tauron Arenie i grała na Mystic Festivalu. Teraz wraca do Polski na samodzielny występ.

Kiedy i gdzie odbędzie się występ artystki?

Koncert w Warszawie to jedyny polski przystanek artystki podczas tej europejskiej trasy. Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia 2026 roku na głównej scenie klubu Progresja. Przed główną gwiazdą wieczoru jako support wystąpi A.A. Williams. Najważniejsze informacje o nadchodzącym koncercie:

Data koncertu: 3 grudnia 2026 r.

3 grudnia 2026 r. Miasto: Warszawa

Warszawa Gdzie (miejsce): Progresja

Progresja Godzina koncertu: otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00

otwarcie bram 19:00, start koncertu o godz. 20:00 Support: A.A. Williams

Chelsea Wolfe w Polsce 2026 - BILETY

Otwarta sprzedaż biletów już wystartowała. Wejściówki można kupić w Knock Out Music Store, a od 7 lipca będą dostępne także na stronie klubu Progresja. W ofercie są miejsca stojące i siedzące, pakiety VIP, opcje rozszerzenia biletu do statusu VIP oraz bilety rodzinne dla opiekuna z dzieckiem do 13. roku życia. Ceny w przedsprzedaży zaczynają się od 149 zł za pierwszą pulę i wzrosną do 159 zł w drugiej puli. W dniu koncertu wejściówki będą kosztować 180 zł. Osoby z niepełnosprawnościami kupują bilety po kontakcie mailowym z organizatorem.