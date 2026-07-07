Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

Papa Roach ogłasza kolejny koncert w Polsce

Papa Roach to amerykańska grupa rockowa, która rozpoczęła swoją działalność muzyczną w połowie lat dziewięćdziesiątych w Kalifornii. Twórczość artystów charakteryzuje się bardzo wyrazistym łączeniem rapowanych zwrotek z niezwykle melodyjnymi refrenami. W trakcie wieloletniej kariery formacja wydała liczne płyty, wśród których znajdują się świetnie przyjęte przez słuchaczy albumy „Infest” oraz „Ego Trip”. Ich dorobek obejmuje ponadczasowe hity znane na całym świecie, takie jak „Last Resort”, „Scars” czy „Getting Away With Murder”. Muzycy aktywnie promują swój materiał podczas trasy koncertowej Rise Of The Roach Tour. Zespół chętnie wraca do naszego kraju, gdzie grał między innymi na początku 2025 roku w stolicy oraz zagościł na festiwalu w Krakowie, a teraz przygotowuje się do występu w Katowicach.

Kiedy i gdzie wystąpi Papa Roach w 2026 roku?

Wydarzenie odbędzie się już jesienią. Zespół pojawi się na śląskiej scenie dokładnie 16 listopada 2026 roku. Koncert uświetnią występy dwóch gości specjalnych, ponieważ przed główną gwiazdą zagrają formacje Landmvrks oraz Sleep Theory. Organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się Knock Out Productions. Najważniejsze informacje dotyczące harmonogramu tego koncertu prezentują się następująco:

DATA KONCERTU: 16 listopada 2026 roku

16 listopada 2026 roku MIASTO: Katowice

Katowice GDZIE: Spodek

Spodek GODZINA: otwarcie bram 18:00, start 19:00

otwarcie bram 18:00, start 19:00 SUPPORT: Landmvrks, Sleep Theory

Papa Roach w Katowicach 2026 - BILETY, CENA

Bilety na katowicki koncert można nabyć za pośrednictwem platform eBilet oraz KnockOut Music Store. Organizator wprowadził zróżnicowane ceny w zależności od wybranego miejsca, a podane kwoty ulegną podwyższeniu w dniu samego wydarzenia. Warto zaznaczyć, że kwota 5 zł netto z każdej sprzedanej wejściówki jest przekazywana bezpośrednio na konto Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W sprzedaży przygotowano również specjalną opcję biletu rodzinnego przeznaczonego dla opiekuna z dzieckiem do 13. roku życia. Dystrybucja biletów dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bezpośrednio u organizatora po kontakcie drogą mailową. Zestawienie cen w przedsprzedaży oraz w dniu koncertu kształtuje się w następujący sposób:

Płyta (GA): 304 zł / 325 zł

304 zł / 325 zł Sektor A: 384 zł / 405 zł

384 zł / 405 zł Sektor B: 334 zł / 355 zł

334 zł / 355 zł Sektor C: 284 zł / 305 zł

284 zł / 305 zł Sektor D: 234 zł / 255 zł