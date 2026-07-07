Papa Roach ogłasza kolejny koncert w Polsce
Papa Roach to amerykańska grupa rockowa, która rozpoczęła swoją działalność muzyczną w połowie lat dziewięćdziesiątych w Kalifornii. Twórczość artystów charakteryzuje się bardzo wyrazistym łączeniem rapowanych zwrotek z niezwykle melodyjnymi refrenami. W trakcie wieloletniej kariery formacja wydała liczne płyty, wśród których znajdują się świetnie przyjęte przez słuchaczy albumy „Infest” oraz „Ego Trip”. Ich dorobek obejmuje ponadczasowe hity znane na całym świecie, takie jak „Last Resort”, „Scars” czy „Getting Away With Murder”. Muzycy aktywnie promują swój materiał podczas trasy koncertowej Rise Of The Roach Tour. Zespół chętnie wraca do naszego kraju, gdzie grał między innymi na początku 2025 roku w stolicy oraz zagościł na festiwalu w Krakowie, a teraz przygotowuje się do występu w Katowicach.
Kiedy i gdzie wystąpi Papa Roach w 2026 roku?
Wydarzenie odbędzie się już jesienią. Zespół pojawi się na śląskiej scenie dokładnie 16 listopada 2026 roku. Koncert uświetnią występy dwóch gości specjalnych, ponieważ przed główną gwiazdą zagrają formacje Landmvrks oraz Sleep Theory. Organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się Knock Out Productions. Najważniejsze informacje dotyczące harmonogramu tego koncertu prezentują się następująco:
- DATA KONCERTU: 16 listopada 2026 roku
- MIASTO: Katowice
- GDZIE: Spodek
- GODZINA: otwarcie bram 18:00, start 19:00
- SUPPORT: Landmvrks, Sleep Theory
Papa Roach w Katowicach 2026 - BILETY, CENA
Bilety na katowicki koncert można nabyć za pośrednictwem platform eBilet oraz KnockOut Music Store. Organizator wprowadził zróżnicowane ceny w zależności od wybranego miejsca, a podane kwoty ulegną podwyższeniu w dniu samego wydarzenia. Warto zaznaczyć, że kwota 5 zł netto z każdej sprzedanej wejściówki jest przekazywana bezpośrednio na konto Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W sprzedaży przygotowano również specjalną opcję biletu rodzinnego przeznaczonego dla opiekuna z dzieckiem do 13. roku życia. Dystrybucja biletów dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bezpośrednio u organizatora po kontakcie drogą mailową. Zestawienie cen w przedsprzedaży oraz w dniu koncertu kształtuje się w następujący sposób:
- Płyta (GA): 304 zł / 325 zł
- Sektor A: 384 zł / 405 zł
- Sektor B: 334 zł / 355 zł
- Sektor C: 284 zł / 305 zł
- Sektor D: 234 zł / 255 zł