Wyczekiwany utwór od U2 już jest! Grupa zaprezentowała teledysk do "Street of Dreams"

U2 to zdecydowanie dziś jeden z tych zespołów, które zalicza do kanonu tych największych z rockowego świata. Formacja jest w nim obecna już od dokładnie 50 lat i ma na koncie łącznie czternaście studyjnych wydawnictw, w tym cieszące się statusem kultowych War, The Joshua Tree, Achtung Baby, Zooropa czy All That You Can't Leave Behind.

W ostatnim czasie formacja jednak nieco zwolniła tempo, tak jeśli chodzi o koncertowy, jak i nagraniowy aspekt swojej działalności. Dopiero w 2026 roku, aż dziewięć lat po premierze Songs of Experience, U2 wydali dwa minialbumy z premierowym materiałem: Days of Ash oraz Easter Lily. Od dłuższego czasu, od niemal dwóch lat, nie jest tajemnicą fakt, że zespół pracuje w studiu nad nowym, tak wyczekiwanym, studyjnym wydawnictwem. Ten zapowiadany był od samego początku jako powrót do rockowych korzeni.

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Już w połowie maja tego roku sama formacja dała do zrozumienia, że szykuje się do wydania nowego utworu. Poznaliśmy jego tytuł, Street of Dreams i dowiedzieliśmy się, że teledysk do całości powstał w Meksyku. Grupa opisała w mediach społecznościowych swoje przejścia z awarią prądu podczas prac, a fani i fanki nie ukrywali, że udostępnione nagrania zza kulis przywodzą im na myśl kultowy obrazek do Where the Streets Have No Name.

W końcu po dziewięciu latach od premiery ostatniego albumu studyjnego U2 są gotowi zaprezentować premierowy materiał. Singiel Street of Dreams zapowiada nowe wydawnictwo zespołu, którego szczegóły pozostają na razie tajemnicą. Razem z utworem ukazał się teledysk nakręcony w Meksyku. Przy okazji zdjęć członkowie U2 wzięli udział w finałach turnieju Street Child World Cup 2026 w Parque Ecológico Lago de Texcoco. Zdjęcia realizowane w pobliżu Plaza Santo Domingo przyciągnęły tłumy fanów mimo niesprzyjającej pogody. Burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora, a miejscowa rodzina zaprosiła muzyków do swojego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie zdjęć na balkonie.

Za produkcję Street of Dreams odpowiada Jacknife Lee. Utwór prezentuje charakterystyczne brzmienie U2 tworzone przez Bono, The Edge’a, Adama Claytona i Larry’ego Mullena Jr. We wrześniu 2026 roku zespół będzie świętował 50-lecie działalności – od momentu, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple Comprehensive School odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu.

Street of Dreams otwiera nowy rozdział w historii zespołu i zapowiada jego pierwszy od dziewięciu lat album studyjny, którego premiera planowana jest na drugą połowę 2026 roku.

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