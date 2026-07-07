Ten utwór jest kluczowy dla basistów? Tak wskazał John Paul Jones z Led Zeppelin

Cały świat poznał go jako Johna Paula Jonesa, ten urodził się jednak 3 stycznia 1946 jako John Baldwin. Z muzyką miał styczność już od pierwszych chwil swojego życia - jego ojciec był pianistą i aranżerem, współpracował z różnymi zespołami z lat 40. i 50. Mama Johna zaś była artystką wodewilową.

Pochodzący z takiej rodziny John już jako sześciolatek rozpoczął naukę gry na pianinie. W końcu został uczniem Christ's College w Blackheath, gdzie uczył się muzyki. Jako raptem czternastolatek zaś Baldwin został... organistą kościelnym i śpiewał w chórze. Mniej więcej w tym wieku John sięgnął jednak po bas, czyli instrument, który miał odmienić całe jego życie.

Nastolatek szybko zaczął działać jako muzyk sesyjny, w końcu został także członkiem grupy The Shadows, która podbijała brytyjskie listy przebojów w erze przed The Beatles. To właśnie w tym okresie życia John po raz pierwszy zetknął się z Jimmym Pagem, który karierę także zaczynał od pracy sesyjnej. Wtedy też John Baldwin zaczął być dużo bardziej znany jako John Paul Jones. Z czasem jednak basista zaczął być zmęczony taką formą artystycznej działalności - na szczęście jego los ponownie przeciął się z gitarzystą, który na tym etapie próbował skonstruować skład grupy The Yardbirds, która pomimo rozpadu musiała wypełnić zobowiązania koncertowe. Jones zachęcony przez żonę skontaktował się z Pagem, który od razu nawiązał z nim współpracę. Jak dobrze wiemy, w końcu do składu dołączyli wokalista Robert Plant i perkusista John Bonham, a sama formacja zmieniła nazwę na Led Zeppelin.

Jakie relacje panowały w Led Zeppelin? „Nie byliśmy przyjaciółmi”

Ten utwór jest szczególny dla basistów?

Choć jako członek Led Zeppelin John Paul Jones trzymał się raczej na uboczu, to przyczynił się do skomponowania jednych z największych klasyków grupy z Black Dog, All My Love, Communication Breakdown czy Heartbreaker na czele. Lata działalności w zespole oraz projekty, w które muzyk angażował się po jego rozpadzie - kariera solowa czy jako Them Crooked Vultures - przyczyniły się do tego, że uznawany jest on za jednego z basistów wszech czasów.

Nie ma więc co dyskutować z tym, że kogo, jak kogo, ale opowieści Johna Paula Jonesa szczególnie warto słuchać. Ten zaś lata temu w rozmowie dla magazynu "NME" wskazał, linia basowa w którym utworze zachwyciła jego samego. John Paul w wywiadzie szerzej zdradził, że duży wpływ na jego własną grę miały działania słynnej wytwórni Motown, jednak kluczowy był dla niego utwór I Was Made to Love Her z repertuaru Steviego Wondera z albumu pod tym samym tytułem. W kompozycji tej na basie zagrał nikt inny, jak sam James Jamerson, którego magazyn "Rolling Stone" uznał za najlepszego basistę w historii.