Oto najlepsze utwory System of a Down według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych powstała grupa, która stała się jednym z najważniejszych fenomenów w historii nowoczesnego metalu. Mowa oczywiście o formacji System of a Down, która połączyła bezkompromisową agresję z bliskowschodnimi melodiami czy szaleństwami wokalnymi Serja Tankiana.

Stworzyli unikalny styl, który zapewnił im miejsce w historii rocka. Choć od premiery ostatniego studyjnego albumu grupy minęły już ponad dwie dekady, to popularność SOAD nie przemija. Można nawet wręcz powiedzieć, że zespół przeżywa kolejną młodość i gra na największych stadionach na świecie.

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Muzycy mają na swoim koncie sporo utworów, które są znane przez wszystkich fanów muzyki metalowej (i nie tylko). A która z kompozycji System of a Down zasługuje na miano tej "najlepszej"? Ze wsparciem przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music.

Ta społeczność słynie z ogromnego rygoru, gigantycznej wiedzy i alergii na radiową masówkę. Miliony ocen wystawianych przez użytkowników tworzą unikalny, algorytmiczny ranking. Przypomnijmy, że na stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z dyskografii SOAD.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Innervision (2002)

19. Soldier Side (2005)

18. Know (1998)

17. Needles (2001)

16. War? (1998)

15. Holy Mountains (2005)

14. Hypnotize (2005)

13. ATWA (2001)

12. Radio/Video (2005)

11. Suite-Pee (1998)

A jakie kompozycje System of a Down znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej przypominamy ciekawostki o debiutanckim albumie SOAD: