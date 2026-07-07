Muzyka rockowa lat 2000. - Polska. Tych płyt słuchamy do dziś

Powrót niemieckiej formacji do Polski

Ghostkid to niemiecki zespół z Gelsenkirchen, który od kilku lat prężnie działa na europejskiej scenie metalowej. Formacja powstała w 2020 roku z inicjatywy Sebastiana „Sushi” Bieslera, który opuścił szeregi grupy Electric Callboy, aby w pełni skupić się na własnym projekcie. Muzyka grupy stanowi intrygujące połączenie agresywnych partii gitarowych, chłodnej elektroniki oraz mrocznych melodii. Zespół czerpie inspiracje z metalcore'u, metalu alternatywnego i klimatów industrialnych, co wraz ze wspomnianą estetyką horroru tworzy bardzo wyrazisty wizerunek. Artyści regularnie koncertują i powiększają swój dorobek o kolejne single oraz albumy długogrające. Nadchodzące wydarzenie w Krakowie będzie świetną okazją do usłyszenia ich na żywo, zwłaszcza po świetnie przyjętym występie w warszawskim klubie Proxima pod koniec 2024 roku.

Kiedy i gdzie wystąpi Ghostkid w Krakowie?

Jesienne wydarzenie przyciągnie miłośników ciężkiego grania do stolicy Małopolski, gdzie muzycy zaprezentują swój autorski materiał w ramach solowego koncertu. Występ zespołu zaplanowano na 15 października 2026 roku w krakowskiej przestrzeni koncertowej. Tego wieczoru przed główną gwiazdą zaprezentują się aż trzy formacje wspierające, które odpowiednio rozgrzeją publiczność. Organizatorem polskiego wydarzenia jest agencja Knock Out Productions, a najważniejsze szczegóły organizacyjne prezentują się następująco:

DATA KONCERTU: 15 października 2026 roku

15 października 2026 roku MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Hype Park

Hype Park GODZINA: otwarcie bram 18:00, start koncertu 19:00

otwarcie bram 18:00, start koncertu 19:00 SUPPORT: Dropout Kings, Stain The Canvas, Seven Blood

Bilety na koncert Ghostkid w Krakowie

Sprzedaż wejściówek na krakowski koncert prowadzona jest przez platformę Knock Out Music Store. Ceny biletów różnią się w zależności od wybranej puli i momentu zakupu. W pierwszej puli przedsprzedaży wejściówka kosztuje 129 zł, natomiast w drugiej puli jej cena wzrasta do 139 zł. Osoby decydujące się na zakup w dniu koncertu zapłacą za bilet 160 zł. Organizator przygotował również specjalny bilet rodzinny, który uprawnia do wejścia na teren imprezy opiekuna wraz z dzieckiem do 13. roku życia. Z kolei fani z niepełnosprawnościami mogą zgłaszać się po wejściówki bezpośrednio do organizatora, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

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