Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Hatebreed ogłasza koncert w Polsce

Hatebreed to jedna z najważniejszych grup na światowej scenie łączącej hardcore punk z ciężkim metalem, która od lat cieszy się w naszym kraju ogromnym uznaniem. Zespół dowodzony przez Jameya Jastę wraca do Polski w ramach promocji swojej najnowszej twórczości oraz pierwszego od dłuższego czasu albumu studyjnego. Muzycy regularnie odwiedzają polskie miasta, a ich ostatnie występy we Wrocławiu czy na Mystic Festivalu pokazały, że są w doskonałej formie koncertowej. Tym razem fani będą mogli sprawdzić ich energię w Warszawie podczas trasy East Coast Assault on Europe Tour 2026. Obok nich wystąpi grupa Life of Agony, co sprawia, że wieczór zapowiada się jako wyjątkowo mocne uderzenie dla fanów agresywnego grania. Jako pierwszy na scenie zaprezentuje się natomiast hardcore’owy skład End It z Baltimore.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Hatebreed?

Wydarzenie zaplanowano na jesień, a muzycy wyjdą na scenę dokładnie 6 listopada 2026 roku. Na miejsce koncertu wybrano warszawski klub Progresja, który jest doskonale znany fanom ciężkich brzmień w stolicy. Drzwi dla uczestników zostaną otwarte wczesnym wieczorem, a niedługo później rozpoczną się występy zaproszonych gości. Organizacją tego przystanku na trasie zajmuje się agencja Winiary Bookings, która od lat sprowadza do Polski zagraniczne gwiazdy hardcore'u i metalu. Szczegółowy harmonogram wieczoru prezentuje się następująco:

DATA KONCERTU: 6 listopada 2026 r.

6 listopada 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja

Klub Progresja GODZINA: otwarcie bram 18:30, start 19:30

otwarcie bram 18:30, start 19:30 SUPPORT: Life of Agony (współheadliner), End It

Bilety na koncert Hatebreed w Warszawie

Wejściówki na warszawski koncert są już dostępne w regularnej sprzedaży u oficjalnych dystrybutorów. Bilety można kupić bezpośrednio na stronie organizatora Winiary Bookings oraz w systemach eBilet.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, Going, Empik Bilety czy Biletomat.pl. Ceny biletów na miejsca stojące wahają się w granicach 179-192 zł, co zależy od konkretnej platformy oraz doliczanych tam opłat serwisowych. Przed zakupem warto sprawdzić aktualną kwotę na wybranej stronie, ponieważ stawki bazowe mogą się zmieniać w zależności od wybranej puli. Na ten moment nie podano informacji o innych kategoriach miejsc, więc uczestnicy mogą wybierać standardowe bilety na płytę klubu.

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