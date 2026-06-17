Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

King Woman wraca do Polski! Zespół ponownie zagra w Warszawie

Amerykański projekt muzyczny King Woman ponownie zaprezentuje się przed polską publicznością. Formacja dowodzona przez charyzmatyczną Kristinę Esfandiari wraca do naszego kraju w ramach trasy koncertowej King Woman Europe/UK 2026. Zespół od lat porusza się na pograniczu doom metalu, post-metalu oraz shoegaze'u, tworząc unikalną mieszankę nazywaną przez wielu doomgaze'em.

Ich koncerty to niezwykle intensywne, wręcz rytualne doświadczenia, w których ciężkie gitarowe riffy zderzają się z emocjonalnym i hipnotyzującym wokalem liderki. Poprzednia wizyta grupy w stolicy odbyła się w połowie 2025 roku i spotkała się z ogromnym uznaniem ze strony lokalnych fanów ciężkich brzmień. Teraz artyści stawiają na kolejny krok i chcą umocnić swoją relację z polskimi słuchaczami. Występ w stolicy będzie jedyną okazją, aby zobaczyć ten zespół na żywo w naszym kraju podczas tegorocznej jesiennej trasy.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert King Woman w Polsce 2026?

Tegoroczny występ amerykańskiej formacji odbędzie się w bardzo klimatycznej przestrzeni, która doskonale pasuje do mrocznego charakteru ich muzyki. Koncert zaplanowano na 5 października 2026 roku w warszawskim klubie Hydrozagadka. Wybór tego miejsca na mapie warszawskiej Pragi nie jest przypadkowy, ponieważ kameralna sala bardzo sprzyja budowaniu gęstej i niemal namacalnej atmosfery. Zgodnie z orientacyjnym harmonogramem wieczoru drzwi klubu zostaną otwarte dla fanów około godziny 19:00. Na scenie pojawi się najpierw gość specjalny, a główna gwiazda wieczoru rozpocznie swój występ mniej więcej godzinę później. Przed głównym koncertem usłyszymy formację Datûra, która w swojej twórczości łączy progresywny metal z elementami mrocznego folku. Taki dobór artystów zapowiada wieczór pełen melancholii i potężnego brzmienia od samych podstaw.

DATA KONCERTU: 5 października 2026 r.

5 października 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka

Klub Hydrozagadka GODZINA: otwarcie bram 19:00, Datûra o godz. 20:00, King Woman około godz. 21:00

otwarcie bram 19:00, Datûra o godz. 20:00, King Woman około godz. 21:00 SUPPORT: Datûra

King Woman w Warszawie 2026 - BILETY, CENA

Wejściówki na ten wyjątkowy koncert są cały czas dostępne w regularnej sprzedaży. Oficjalna pula trafiła do fanów 24 maja, a dwa dni wcześniej odbyła się krótka przedsprzedaż. Dystrybucją zajmują się serwisy Eventim, eBilet oraz Ticketmaster. Z racji klubowego charakteru wydarzenia dostępna jest tylko jedna główna kategoria biletów na miejsca stojące. Organizatorzy zaznaczają, że osoby poniżej trzynastego roku życia mogą wejść do klubu wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna, a starsza młodzież musi posiadać przy sobie pisemną zgodę rodzica. Warto pamiętać, że do podstawowej ceny zakupu mogą zostać doliczone dodatkowe koszty związane z wysyłką lub wybraną formą płatności w konkretnym systemie biletowym.

Bilety na koncert (miejsca stojące): od 126,14 zł

Galeria: Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?