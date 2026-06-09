Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Catch Your Breath zagrają w Warszawie! Teksańczycy wracają z nowym materiałem

Amerykańska grupa Catch Your Breath rośnie w siłę i po raz kolejny postanowiła odwiedzić polską stolicę. Teksańczycy zdążyli już wyrobić sobie solidną markę na scenie nowoczesnego metalcore'u za sprawą swojego debiutanckiego albumu "Shame On Me". Teraz muzycy idą za ciosem i ruszają w ogromną trasę koncertową po Europie. Zespół będzie promował swoje drugie wydawnictwo studyjne o tytule "Not Broken Enough", które trafi do fanów pod koniec sierpnia 2026 roku.

Co ciekawe, nadchodzący występ w Polsce będzie wielkim finałem całej trasy obejmującej ponad dwadzieścia miast. Oznacza to, że artyści z pewnością dadzą z siebie absolutnie wszystko na zakończenie tego wyczerpującego tournée. Będzie to ich druga wizyta w Warszawie, ponieważ wiosną 2025 roku rozgrzali już naszą publiczność w mniejszym klubie Niebo. Tym razem wracają z potężniejszym show i świeżymi singlami takimi jak "Blood Money" czy "Lost".

Koncert Catch Your Breath w Polsce 2027. Kiedy i gdzie zagrają?

Druga wizyta chłopaków z Teksasu zapowiada się na naprawdę głośny i pełen energii wieczór. Wydarzenie odbędzie się dokładnie 17 lutego 2027 roku i z pewnością przyciągnie miłośników mocnych gitar z całego kraju. Jako miejsce koncertu wybrano warszawski klub Progresja, który znany jest z doskonałego nagłośnienia i regularnego goszczenia zagranicznych gwiazd metalu. Ten konkretny lokal pozwoli zespołowi na przygotowanie znacznie większej i bardziej widowiskowej oprawy scenicznej w porównaniu do ich pierwszego występu w Polsce. Drzwi klubu otworzą się dla fanów wczesnym wieczorem, dając każdemu czas na spokojne zajęcie dobrych miejsc pod samą sceną. Amerykanie nie przyjadą do nas sami, ponieważ na całej trasie towarzyszyć im będą świetni goście. Przed główną gwiazdą na scenie pojawią się ekipy Ocean Sleeper oraz Elijah, które idealnie przygotują zebraną publiczność na główne show.

DATA KONCERTU: 17 lutego 2027 r.

17 lutego 2027 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: klub Progresja

klub Progresja GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Ocean Sleeper, Elijah

Bilety na koncert Catch Your Breath w Warszawie

Wejściówki na lutowe wydarzenie są już oficjalnie dostępne i każdy chętny może je bez problemu kupić przez internet. Otwarta sprzedaż biletów wystartowała 31 maja 2026 roku w godzinach porannych. Jeśli chcecie zobaczyć zespół na żywo, możecie skorzystać z ofert oficjalnych polskich dystrybutorów, do których należą platformy eBilet.pl oraz Eventim.pl. Bilety można również nabyć bezpośrednio przez oficjalną stronę internetową klubu Progresja. Końcowe kwoty nieznacznie różnią się od siebie w zależności od wybranego sprzedawcy, ponieważ doliczane są do nich standardowe prowizje i opłaty serwisowe. Na ten moment nie ma żadnych informacji o wyprzedaniu wejściówek, więc nadal można spokojnie planować wyjazd na ten zimowy koncert. Zawsze jednak warto nie zwlekać do ostatniej chwili z racji tego, że mówimy o wielkim finale europejskiej trasy zespołu.

Bilety na stronie Progresji: od 149 zł (przed doliczeniem opłat serwisowych)

od 149 zł (przed doliczeniem opłat serwisowych) Bilety na platformie Eventim.pl: od 157,94 zł

od 157,94 zł Bilety na platformie eBilet.pl: od 159,90 zł