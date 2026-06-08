Legenda i nowa siła na jednej scenie. Venom Inc. i Semprah zagrają w Krakowie

Ekstremalny metal uderzy w Krakowie

Szykujcie się na potężną dawkę bezkompromisowych dźwięków, bo już 12 czerwca 2026 roku krakowski Klub Zaścianek po raz pierwszy ugości prawdziwe legendy – Venom Inc. W ten wyjątkowy wieczór weteranom black metalu towarzyszyć będzie deathmetalowa załoga z Bielska-Białej, Semprah. To będzie koncert, który na długo zapisze się w pamięci każdego fana ciężkiego, ekstremalnego grania.

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Venom Inc. – powrót do pierwotnego zła

Venom Inc. to nie jest zwykły zespół – to powrót do korzeni i esencji brzmienia, które zdefiniowało cały gatunek. Projekt narodził się w 2015 roku z inicjatywy byłych członków legendarnego Venom, w tym Jeffa „Mantasa” Dunna, założyciela oryginalnej formacji z 1979 roku. Ich misją jest przywrócenie ducha, który zapoczątkowały takie albumy jak „Welcome To Hell” czy „Black Metal”. To właśnie ten skład, odpowiedzialny za kultowy krążek „Prime Evil”, od lat odmawia pójścia na jakikolwiek kompromis, niosąc pochodnię ekstremy niezależnie od panujących trendów. Od czasu swojego debiutu na festiwalu Keep It True, formacja nieustannie koncertuje na całym świecie, dzieląc scenę z ikonami pokroju Glenna Danziga czy Misfits.

Na swoim koncie mają już dwa studyjne albumy – „Avé” z 2017 roku oraz „There's Only Black” wydany w 2022. Wieczór otworzy Semprah, zespół, który od 2021 roku zyskuje coraz większe uznanie na polskiej scenie. Ich muzyka to potężna mieszanka death metalu, napędzana miażdżącymi riffami, pędzącą sekcją rytmiczną i charakterystycznym, agresywnym kobiecym growlem. Grupa z Bielska-Białej ma na koncie ponad 60 zagranych koncertów oraz występy u boku takich tuzów jak Massacre, Nervosa czy Corruption. Zwycięstwo w polskiej edycji Bloodstock Metal 2 the Masses w 2024 roku otworzyło im drogę na scenę legendarnego brytyjskiego festiwalu. Zespół promuje obecnie swój drugi album „Czas Zagłady”, który ukazał się pod koniec 2025 roku.

Gotowi na metalowy rytuał w Zaścianku?

Szykuje się wieczór, który połączy pokolenia fanów metalu. Z jednej strony legendarna formacja, która jest żywym dziedzictwem black metalu, a z drugiej młoda, głodna sukcesu grupa, która z siłą taranu zdobywa kolejne sceny. To niepowtarzalna okazja, by na żywo doświadczyć chaosu i mroku, z których słynie Venom Inc., oraz poczuć potężną energię bijącą od Semprah. Jeśli szukasz autentyczności i bezkompromisowego uderzenia, Twoja obecność 12 czerwca w Klubie Zaścianek jest po prostu obowiązkowa.

Galeria: Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Formacje, które nadały rodzimej scenie ostrości