Avatar w Polsce w 2026 roku! Szwedzki zespół zapowiada koncert we Wrocławiu

Redakcja Eska ROCK aszu
2026-06-04 19:14

Szwedzka formacja od lat udowadnia, że metalowy koncert może być pełnoprawnym i mrocznym spektaklem teatralnym. Grupa wraca do naszego kraju w ramach trasy promującej dziesiąty album studyjny, aby po raz kolejny zamienić scenę w prawdziwy muzyczny freakshow. Co ciekawe, zapowiedziany występ zespołu Avatar we Wrocławiu będzie oficjalnym finałem całego europejskiego odcinka tej końcoworocznej trasy.

Avatar

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Autor: Frank Schwichtenberg/ CC BY-SA 3.0
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Avatar zagra we Wrocławiu! Szwedzki zespół wraca do Polski z nową trasą

Avatar ponownie zagra dla polskiej publiczności. Szwedzki zespół znany z łączenia ciężkich brzmień z mocno teatralną i cyrkową oprawą wizualną przyjedzie do Wrocławia. Będzie to część europejskiego etapu trasy o nazwie Don't Go In The Forest 2026. Cykl ten promuje dziesiąty album studyjny grupy pod tym samym tytułem, który ukazał się na rynku pod koniec października ubiegłego roku. Występ w Polsce ma szczególny charakter dla muzyków oraz ich fanów. Zaplanowany koncert będzie bowiem oficjalnym zamknięciem końcoworocznego odcinka trasy obejmującej szereg europejskich miast. Muzycy podsumują w ten sposób swój bardzo intensywny rok koncertowy.

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Kiedy i gdzie odbędzie się koncert zespołu Avatar?

Znamy już wszystkie szczegóły dotyczące tego zimowego występu. Koncert szwedzkiej grupy odbędzie się 19 grudnia 2026 roku. Będzie to sobota, co z pewnością ułatwi dojazd fanom z innych części kraju. Miejscem wydarzenia będzie wrocławskie Centrum Koncertowe A2. Organizatorzy zaplanowali otwarcie bram klubu na godzinę 18:00. Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej informacji o tym, kto rozgrzeje publiczność przed główną gwiazdą wieczoru. Support pozostaje zatem nieogłoszony, ale z pewnością poznamy go bliżej terminu wydarzenia.

  • DATA KONCERTU: 19 grudnia 2026 r.
  • MIASTO: Wrocław
  • GDZIE: Centrum Koncertowe A2
  • GODZINA: otwarcie bram 18:00
  • SUPPORT: nieogłoszony

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Bilety na koncert zespołu Avatar we Wrocławiu

Wejściówki na wrocławski koncert szwedzkiej formacji są już dostępne. Ogólna sprzedaż biletów rozpoczęła się 26 maja 2026 roku. Wydarzenie znajduje się w ofercie oficjalnego organizatora Live Nation Polska. Na ten moment organizator nie udostępnił publicznie pełnego cennika dla poszczególnych sektorów. Brakuje dokładnych informacji o przedziałach cenowych oraz dostępnych kategoriach miejsc. Aby poznać konkretne kwoty, należy przejść bezpośrednio do modułu zakupowego na stronie Live Nation Polska. Tam można sprawdzić aktualne ceny i dokonać ostatecznej transakcji.

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