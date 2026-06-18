Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Haken ogłasza trasę „in a fever dream europe 2026”

Haken to jedna z najważniejszych grup na współczesnej scenie metalu progresywnego, która od lat dostarcza fanom techniczne i skomplikowane dźwięki. Zespół powstał w 2007 roku w Londynie i szybko zyskał renomę dzięki swojej muzycznej wirtuozerii oraz łączeniu wielu gatunków. Rok 2026 przyniósł w szeregach formacji spore zmiany, ponieważ z grupą pożegnali się długoletni muzycy, czyli Charlie Griffiths oraz Conner Green. Obecnie zespół funkcjonuje jako kwartet i promuje zupełnie nowy etap swojej twórczości, który zapowiedziały single „In A Fever Dream” oraz „Bleeding Sky”. W nagraniach tych utworów gościnnie na basie wsparł ich Adam „Nolly” Getgood, kojarzony z występów w zespole Periphery. Polska publiczność miała już wiele okazji, by polubić Brytyjczyków, chociażby podczas ich wizyt w Krakowie czy Lublinie około 3 lat i 4 miesięcy temu.

Haken w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Nadchodzące wydarzenie w stolicy będzie częścią dużej trasy po Europie, a za jego organizację odpowiada agencja Winiary Bookings. Muzycy wyjdą na scenę 7 października 2026 roku, by zaprezentować fanom odświeżone oblicze swojego stylu. Fani mogą liczyć na konkretną dawkę progresywnego grania w klubowej atmosferze. Wstęp na to wydarzenie jest otwarty dla osób powyżej trzynastego roku życia, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica. Młodsi słuchacze również mogą wejść na koncert, ale muszą przebywać pod stałą opieką kogoś dorosłego. Bramy dla fanów zostaną otwarte między godziną 18:00 a 19:00, co pozwoli spokojnie zająć miejsca przed startem muzyki:

DATA KONCERTU: 7 października 2026 r.

7 października 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub OCZKI

Klub OCZKI GODZINA: otwarcie bram 18:00-19:00, start o godz. 20:00

otwarcie bram 18:00-19:00, start o godz. 20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Haken w Warszawie

Wejściówki na warszawski występ brytyjskiej grupy są już dostępne w regularnej sprzedaży u oficjalnych dystrybutorów. Ceny biletów różnią się minimalnie w zależności od wybranej platformy sprzedażowej i doliczanych do nich dodatkowych opłat serwisowych. Na stronach Eventim oraz Ticketmaster za wejście na płytę trzeba zapłacić 147,34 zł, co jest kwotą zawierającą już prowizję systemu. Z kolei platforma eBilet oferuje bilety w cenie od 149,90 zł z opłatami. Warto regularnie sprawdzać te kwoty na oficjalnych stronach, ponieważ mogą one ulec zmianie w trakcie trwania sprzedaży.

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