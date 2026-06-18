Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia

The Ocean zagrają w Polsce z nowym materiałem

The Ocean, znany również jako The Ocean Collective, to jeden z najbardziej cenionych projektów na współczesnej scenie post-metalowej. Berlińska grupa od lat łączy ciężkie brzmienia z progresywnymi elementami oraz elektroniką, tworząc rozbudowane albumy koncepcyjne. Ich nadchodząca wizyta w Warszawie wiąże się z promocją dwunastego krążka studyjnego pod tytułem "Solaris", którego premiera zaplanowana jest na 25 września 2026 roku. Nowy materiał czerpie bezpośrednią inspirację z filmu Andrieja Tarkowskiego i został nagrany w zmienionym składzie personalnym. Na scenie zobaczymy nowych wokalistów oraz gitarzystów, co zapowiada świeże podejście do koncertowych aranżacji. Zespół słynie z potężnego uderzenia dźwiękiem, dlatego fani mocnego grania w stolicy mają na co czekać.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert The Ocean w Warszawie?

Warszawski występ grupy zaplanowano na 9 grudnia 2026 roku. Jako miejsce koncertu wybrano klub Proxima, który od lat gości zagraniczne gwiazdy ciężkiej muzyki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:30, natomiast fani będą mogli wchodzić do środka już od 19:00. Warto pamiętać, że dzień wcześniej grupa pojawi się także w krakowskim klubie Hype Park, więc Warszawa jest drugim przystankiem na polskiej trasie. Na scenie przed główną gwiazdą wieczoru pojawią się zaproszeni goście, przy czym niektórzy dystrybutorzy wymieniają inne składy supportów. Poniżej zebraliśmy najważniejsze dane dotyczące tego wydarzenia:

DATA KONCERTU: 9 grudnia 2026 r.

9 grudnia 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Proxima

Klub Proxima GODZINA: otwarcie bram 19:00, start wydarzenia o godz. 19:30

otwarcie bram 19:00, start wydarzenia o godz. 19:30 SUPPORT: Pothamus, Hypno5e lub Psychonaut

Bilety na koncert The Ocean w Warszawie 2026

Sprzedaż wejściówek na to wydarzenie rozpoczęła się 14 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Bilety można kupić za pośrednictwem platform winiarybookings.pl, Eventim.pl, eBilet.pl, Ticketmaster.pl, Empik Bilety, Going oraz Biletomat.pl. Ceny biletów na miejsca stojące na płycie różnią się w zależności od wybranego pośrednika oraz doliczanych opłat serwisowych. Kwoty wahają się w granicach 143,10–155,90 zł, dlatego warto sprawdzić ostateczną cenę na stronie konkretnego dystrybutora. Za organizację polskiego koncertu odpowiada agencja Winiary Bookings.

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