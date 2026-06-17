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Yaelokre zagra w Polsce! Wyjątkowy projekt wraca do naszego kraju

Yaelokre to fascynujący projekt łączący muzykę i opowiadanie historii, za którym stoi osoba artystyczna o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keath Ósk. Twórczość ta łączy w sobie brzmienia z pogranicza indie folku z bardzo rozbudowaną warstwą narracyjną. Całość opiera się na autorskim baśniowym świecie, a koncerty przypominają intymny teatr opowieści. Rozpoznawalność przyszła niezwykle szybko, zwłaszcza po ogromnym sukcesie utworu "Harpy Hare", który stał się absolutnym hitem na TikToku. Po fantastycznym przyjęciu podczas ubiegłorocznego debiutu w Polsce artysta postanowił zaplanować kolejne spotkania z naszą publicznością. Zobaczymy go między innymi w Krakowie, co będzie dla tamtejszych fanów pierwszą okazją do usłyszenia tego materiału na żywo we własnym mieście.

Koncert Yaelokre w Krakowie 2026. Kiedy i gdzie dokładnie wystąpi?

Fani spragnieni muzycznych baśni mogą już planować jesienne wieczory, ponieważ trasa obejmie południe Polski w najbardziej klimatycznym momencie roku. Koncert zaplanowano dokładnie na 15 października 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w popularnym krakowskim Klubie Studio, który idealnie pasuje do kameralnego nastroju takich występów. Zgodnie z zapowiedziami organizatora dokładna rozpiska godzinowa zostanie udostępniona w tygodniu poprzedzającym koncert. Wiemy jednak, że sam występ rozpocznie się o godzinie 20:00. Na ten moment nie poznaliśmy jeszcze nazwy artysty lub zespołu, który otworzy ten wieczór.

DATA KONCERTU: 15 października 2026 r.

15 października 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Studio

Klub Studio GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Yaelokre w Krakowie

Ogólna sprzedaż biletów na to wydarzenie wystartowała 15 maja 2026 roku. Wejściówki są wciąż dostępne w oficjalnej dystrybucji i każdy zainteresowany może je bez problemu nabyć. Głównymi kanałami sprzedaży są platforma eBilet.pl oraz oficjalna sieć organizatora Fource Entertainment. W ofercie znajdziemy standardowe wejściówki na miejsca stojące, a organizatorzy zrezygnowali ze skomplikowanego podziału na strefy. Cena najtańszej puli rozpoczyna się od nieco ponad 138 złotych i zawiera już w sobie wszystkie obowiązkowe opłaty. Warto jednak zawsze sprawdzać aktualne kwoty bezpośrednio na stronie bileterii, ponieważ pule potrafią ulegać zmianom.

Bilety na wejście ogólne: od 138,90 zł