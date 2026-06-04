Ranking najważniejszych brytyjskich zespołów rockowych wszech czasów. Grupy, które zmieniły bieg historii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gilla Band zagrają w Warszawie! Wielki powrót irlandzkiej formacji

Gilla Band to grupa z Dublina, która od ponad dekady dostarcza słuchaczom potężnej dawki gitarowego hałasu. Kwartet wywodzi się ze sceny post punkowej i noise rockowej, a jego znakiem rozpoznawczym są przesterowane brzmienia oraz transowe rytmy. Ekipa przez wiele lat funkcjonowała pod szyldem Girl Band, ale w 2021 roku muzycy zdecydowali się na całkowitą zmianę nazwy.

Ich ostatni pełnowymiarowy krążek „Most Normal” ukazał się pod koniec 2022 roku i zebrał rewelacyjne opinie za odważne eksperymenty z formą. Po intensywnej promocji tego materiału na żywo zespół zrobił sobie dłuższą przerwę od nowości wydawniczych. Ciszę przerwała dopiero majowa premiera utworu „Giraffe”, który z miejsca stał się pretekstem do ogłoszenia dużej trasy. Zespół zaplanował występy w Stanach Zjednoczonych oraz wielu miastach Europy, w tym również w naszej stolicy.

Koncert Gilla Band w Warszawie 2027. Kiedy i gdzie zagrają?

Ogłoszenie nowych dat wywołało spore poruszenie wśród fanów ciężkiej alternatywy. Koncert odbędzie się 30 stycznia 2027 roku i z pewnością przyciągnie miłośników gitarowej muzyki z całego kraju. Zespół wystąpi w Warszawie, a dokładnym miejscem koncertu będzie Klub Hydrozagadka. Wybór tej lokalizacji wydaje się idealny, ponieważ ten praski klub słynie z kameralnego klimatu i świetnie sprawdza się przy intensywnych, głośnych występach. Niewielka przestrzeń zapewni bardzo bliski kontakt z muzykami, co w przypadku tak żywiołowej grupy zawsze potęguje wrażenia. Wydarzenie ma charakter pełnoprawnego koncertu solowego, więc uczestnicy mogą liczyć na długi set obejmujący starsze kawałki oraz zupełnie nowe nagrania. Warto przygotować się na potężną dawkę energii, ponieważ koncerty Gilla Band często przypominają prawdziwy dźwiękowy performans.

DATA KONCERTU: 30 stycznia 2027 roku

30 stycznia 2027 roku MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Hydrozagadka

Klub Hydrozagadka GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Gilla Band w Warszawie

Wejściówki na warszawski występ irlandzkiej grupy są już dostępne w otwartej puli. Sprzedaż biletów wystartowała w sieci równolegle z ogłoszeniem europejskiej trasy oraz premierą najnowszego utworu. Z udostępnionych komunikatów wynika, że zabrakło jakichkolwiek informacji o wcześniejszych przedsprzedażach dla klientów banków czy dedykowanych fanklubów. Głównym dystrybutorem wejściówek jest platforma eBilet.pl, ale można je kupić także za pośrednictwem stron Fource oraz Ticketmaster. Karta wydarzenia nie zawiera podziału na sektory czy trybuny, co jest całkowicie normalne w przypadku małych przestrzeni klubowych. Na ten moment dla wszystkich fanów przygotowano po prostu jedną podstawową kategorię miejsc stojących. Wskazana przez dystrybutora minimalna cena biletu zawiera już w sobie wszystkie obowiązkowe opłaty serwisowe.

Bilety na miejsca stojące: od 106,90 zł

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