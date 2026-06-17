1000mods wystąpią we Wrocławiu w 2026 roku! Grecka ekipa przyjedzie do Polski na letni koncert

Redakcja Eska ROCK
aszu
2026-06-17 19:23

Grecka formacja 1000mods wraca do Polski, żeby zagrać dla fanów ciężkich i pustynnych brzmień. Muzycy pojawią się w stolicy Dolnego Śląska w ramach swoich letnich występów w naszym kraju. 1000mods we Wrocławiu zaprezentują materiał, który przyniósł im opinię jednego z najciekawszych składów stonerowych w Europie.

1000moods
Autor: Mindxeraser/ CC BY-SA 4.0
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1000mods ogłaszają koncert we Wrocławiu

1000mods to jeden z najważniejszych zespołów na europejskiej scenie stoner rocka, który od lat przyciąga fanów ciężkiego grania z całego kontynentu. Muzycy pochodzą z Grecji i zasłynęli dzięki łączeniu pustynnego klimatu z psychodelicznymi wstawkami oraz bardzo charakterystycznym, melodyjnym wokalem. W swojej dyskografii mają takie albumy jak „Super Van Vacation” czy „Youth of Dissent”, które zapewniły im miejsce w czołówce gatunku obok największych światowych nazw. Grupa słynie z bardzo energetycznych występów, podczas których stawia na bliski kontakt z ludźmi i ścianę dźwięku. Wrocławski koncert będzie częścią ich letniej wizyty w Polsce, podczas której odwiedzą również Poznań.

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1000mods we Wrocławiu – kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Występ zaplanowano na środek tygodnia, a konkretnie na 5 sierpnia 2026 roku. Impreza rozpocznie się wieczorem, bo muzycy wejdą na scenę punktualnie o godzinie 20:00. Jako miejsce koncertu wybrano Klub Muzyczny Liverpool, który znajduje się przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Będzie to typowe klubowe wydarzenie, gdzie fani będą mogli usłyszeć zespół w roli głównej gwiazdy wieczoru. Na ten moment nie podano informacji o żadnym supporcie, więc należy nastawić się na solowy set Greków:

  • DATA KONCERTU: 5 sierpnia 2026 r.
  • MIASTO: Wrocław
  • GDZIE: Klub Muzyczny Liverpool
  • GODZINA: start o godz. 20:00
  • SUPPORT: nieogłoszony

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Bilety na koncert 1000mods we Wrocławiu

Wejściówki na to wydarzenie są już dostępne w regularnej sprzedaży u oficjalnych dystrybutorów. Bilety można kupić przez platformę eBilet.pl, a także w serwisach Going oraz Empik Bilety. Ceny zależą od momentu zakupu i konkretnej puli, a obecnie zaczynają się od kwoty około 115,54 zł do 127 zł. Podane stawki zawierają już wszystkie obowiązkowe opłaty. Organizator, czyli firma Winiary Bookings, uruchomił sprzedaż biletów równocześnie z ogłoszeniem daty koncertu.

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