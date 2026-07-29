Basista Pearl Jam wydaje wyjątkowy album ze zdjęciami! To będzie nostalgiczna podróż do lat 90.

Fani legendarnej formacji Pearl Jam mają powody do radości! Basista Jeff Ament zapowiedział właśnie premierę wyjątkowego albumu fotograficznego, Since Forever. Jak czytamy: wydawnictwo będzie zawierało ponad 250 archiwalnych zdjęć z przełomowych lat działalności grupy. Większość z nich wcześniej nie ujrzała światła dziennego. Większość kadrów powstała w latach 1990–1998. Premierę zaplanowano na 25 września 2026 roku.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

– Przez dziesięciolecia Jeff Ament – basista i współzałożyciel Pearl Jam – fotografował ludzi, miejsca i chwile, które go inspirują. Kilka lat temu zaczął przeglądać swoje archiwum wraz z bratem, uznanym projektantem Barrym Amentem. Efektem ich pracy jest "Since Forever" – głęboko osobisty pamiętnik wizualny opowiadający o kreatywności, przyjaźni i życiu w trasie – czytamy w opisie całości.

Album zostanie wydany w twardej oprawie o wymiarach ok. 23 x 30 cm. Zdjęciom zawartym w środku będą okraszone "pełnymi ironii spostrzeżeniami, obserwacjami i osobistymi refleksjami Amenta". Książka przeniesie nas więc za kulisy, do studiów nagraniowych oraz w długie trasy koncertowe.

– Jeśli miałem w tym jakiś cel, to przede wszystkim uratowanie niszczejących, 30-letnich negatywów – wytłumaczył Jeff Ament, cytowany w informacji prasowej. – To Barry wpadł na pomysł stworzenia z tego książki. W naszej rodzinie wspólne projekty od zawsze były pretekstem do spędzania razem czasu. Pod pewnymi względami tworzenie tej publikacji było dla mnie i Barry’ego okazją, by po prostu się spotkać i porozmawiać.

Album Since Forever jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie internetowej Pearl Jam. Warto wspomnieć, że w najbliższych tygodniach mają zostać ogłoszone szczegóły dotyczące wydarzeń promocyjnych z udziałem Jeffa i Barry’ego Amentów.

Pearl Jam ogłosili pierwszy koncert w tym roku!

W połowie maja grupa ogłosiła pierwszy tegoroczny koncert. Wiadomo już, że będzie on miał miejsce w ramach festiwalu Ohana. Odbędzie się on w dniach 25-27 września w Dana Point w Kalifornii. Jednym z jego inicjatorów jest wokalista Eddie Vedder. Po raz pierwszy imprezę zorganizowano w 2016. Formacja pojawi się na scenie ostatniego dnia, na sam finał całości.

Dalej jednak nie wiadomo, kto będzie grał na perkusji w PJ. Przypomnijmy, że na początku lipca 2025 w mediach społecznościowych grupy pojawił się komunikat, w którym przekazano ze składu zespołu, po ponad dwóch dekadach, odszedł Matt Cameron.

Oto najlepsze albumy w dorobku Pearl Jam [TOP5]: