AI i odtworzony głos Grzegorza Ciechowskiego? W planach było wydanie trzech utworów

Temat sztucznej inteligencji dominuje we współczesnych dyskusjach publicznych. Największe obawy budzi wizja zastąpienia pracy ludzkich rąk przez zautomatyzowane algorytmy, co skutkuje powstawaniem zestawień profesji najbardziej narażonych na wyginięcie w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji.

Równie wielkie emocje wywołuje ekspansja tej technologii w sektorze artystycznym. Mowa tutaj o tworzeniu muzyki przez oprogramowanie czy wykorzystaniu jej przy kręceniu filmów. Kontrowersje pojawiają się szczególnie wtedy, gdy narzędzia AI wykorzystywane są wobec ikon świata kultury, których nie ma już wśród nas.

Tak wygląda grób Grzegorza Ciechowskiego

Dopiero co globalne poruszenie wywołało oficjalne oświadczenie Sharon i Jacka Osbourne'ów. Zapowiedzieli oni mianowicie, że już latem tego roku, czyli niespełna rok po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a fani będą mogli wejść w interakcję z jego niezwykle realistycznym awatarem.

Wdowa po Grzegorzu Ciechowskim blokuje plany. Republika miała użyć sztucznej inteligencji

W 2023 roku spore dyskusje wywołała premiera piosenki „Now and Then” formacji The Beatles, w której słuchacze usłyszeli wokal nieżyjącego Johna Lennona. Twórcy użyli wówczas zaawansowanych systemów do odzyskiwania dźwięku, aby z powodzeniem wydobyć i oczyścić głos artysty ze starej taśmy demo.

Podobny projekt, lecz o znacznie większym rozmachu, rozważali muzycy polskiej grupy Republika. Jak ustalił serwis TVN24+, w minionym roku pojawiła się koncepcja dokończenia trzech archiwalnych utworów: „Witamina X”, „Żyć, nie umierać” oraz „Nie tak jak ja”. Kompozycje te powstawały z myślą o ostatnim krążku zespołu, którego realizację przerwała w 2001 roku śmierć Grzegorza Ciechowskiego. Artyści zamierzali użyć modeli opartych na sztucznej inteligencji i wytrenować je w taki sposób, aby sprawnie wygenerowały wokal zmarłego frontmana.

O całej inicjatywie Zbigniew Krzywański miał zawiadomić wdowę po liderze w listopadzie 2025 roku. Warto przypomnieć, że pomiędzy członkami grupy a Anną Skrobiszewską nieustannie trwa ostry spór o prawa do szyldu „Republika”. Kobieta docelowo odrzuciła propozycję wykorzystania nowej technologii. W wypowiedzi dla TVN24+ gitarzysta zapewniał jednak, że jej pierwotne nastawienie było odmienne, dlatego to na tej podstawie muzycy rozpoczęli działania zmierzające do odzyskania głosu muzyka w przypadku dwóch z wymienionych wcześniej kawałków.

Na łamach wspomnianego portalu Anna Skrobiszewska kategorycznie zaprzeczyła słowom członka Republiki. Zaznaczyła, że absolutnie nie popiera używania sztucznej inteligencji do tego typu kontrowersjnych projektów. Wyjaśniła również, że Ciechowski nie nagrał żadnych ścieżek wokalnych do tych trzech piosenek i z pewnością zablokowałby ich publikację ze względu na ich nieukończenie. Należy kategorycznie podkreślić, że spadkobiercy w żadnym momencie nie wyrazili zgody na wykorzystanie głosu twórcy do trenowania nowoczesnych algorytmów.

W całe przedsięwzięcie zaangażowano nawet wytwórnię Warner Music Poland, dysponującą prawami do katalogu Republiki. Jej przedstawicielka przekazała stacji TVN24+, że faktycznie istniały plany wydania dawnych nagrań, ale ostatecznie stronom nie udało się wypracować oficjalnego porozumienia. Zbigniew Krzywański podsumował krótko, że brak zgody Anny Skrobiszewskiej definitywnie zamyka całą dyskusję, a wspominane wyżej utwory nie zostaną już nigdy udostępnione słuchaczom.

