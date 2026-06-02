Guns N' Roses w Polsce na przestrzeni lat. Koncerty, które formacja zagrała nad Wisłą

Zespół Guns N' Roses powstał w połowie lat 80., swój debiutancki album - kultowe Appetite for Destruction - wydał w 1987 roku i dość szybko został zauważony przez światowy rynek. Formacja stała się jednym z najgłośniejszych i najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów brzmienia hard rockowego tamtych czasów, a swój status tylko podkreślała za sprawą każdego kolejnego krążka. Z pewnością punktem kulminacyjnym w karierze Gunsów był rok 1991, kiedy to światło dzienne ujrzał monumentalny projekt Use Your Illusion I & II. Już w tym czasie jednak w zespole nie działo się najlepiej, aż w końcu z jego składu odeszli kluczowi muzycy, ze Slashem i Duffem McKaganem na czele.

W okresie swojej świetności Guns N' Roses, choć koncertowali na całym świecie, nie dotarli do Polski. Na pierwszą wizytę ikon hard rocka nad Wisłą jej tutejsi fani i fanki czekali aż do 2006 roku...

Guns N' Roses - 5 ciekawostek o albumie 'Appetite for Destruction" | Jak dziś rockuje?

Guns N' Roses zagrali do tej pory w Polsce sześć razy! Pamiętasz te występy?

Pierwszy występ niemal dokładnie 20 lat temu, kolejny dopiero w 2012 roku - teraz już jednak formacja może się pochwalić całkiem dobrą liczbą sześciu koncertów w Polsce. Liczba ta za chwilę wzrośnie do ośmiu, gdyż już za moment Guns N' Roses zagrają w naszym kraju aż dwa koncerty - i to niemal jeden po drugim!

Po raz pierwszy w swojej historii zespół nie tylko odwiedza nasz kraj po upływie niecałego roku od poprzedniego pokazu, ale do tego pierwszy raz zaprezentuje się w Gliwicach, gdzie w jednym miejscu zagra dwa koncerty. Pierwszy odbędzie się już w czwartek 4 czerwca, kolejny zaś dwa dni później, tj. w sobotę 6 czerwca.

Przy tej okazji postanowiliśmy więc sporządzić listę dotychczas już odbytych wizyt Guns N' Roses w Polsce. Znajdziesz ja w poniższej galerii!