Avenged Sevenfold połączyli siły z... Pussy Riot. Oto Candy Dopamine

Rosyjskie aktywistki i skandalistki z Pussy Riot uderzają z siłą bomby atomowej. Formacja, która powstała w 2011 roku w Moskwie jako głos sprzeciwu wobec rządów Władimira Putina i jest dowodzona przez Nadię Tołokonnikową, właśnie ogłosiła premierę swojego pełnoprawnego, debiutanckiego albumu zatytułowanego Cyka. Wiadomo już, że krążek trafi na rynek 12 czerwca 2026. Całość zapowiada singiel Candy Dopamine z gościnnym udziałem muzyków Avenged Sevenfold.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

To piosenka o miłości i nienawiści do kultury leków na receptę i narkotyków projektowanych. Zaczęło się od mojego uzależnienia od antydepresantów, ale to też spojrzenie na społeczeństwo, które maksymalizuje zdrowie psychiczne i wygląd poprzez tabletki i zastrzyki. To nie ocena, to tylko moja obserwacja. Przez PTSD i depresję sama muszę żyć z tymi środkami w długodystansowym związku – powiedziała liderka Pussy Riot, cytowana w informacji prasowej.

Warto wspomnieć, że obie grupy już wcześniej ze sobą współpracowały. W 2023 formacja Avenged Sevenfold wypuściła nową wersję swojego utworu We Love You z gościnnym udziałem rosyjskich aktywistek (pod tytułem We Love You Moar).

Poniżej natomiast udostępniamy teledysk do Candy Dopamine:

W grudniu 2025 muzycy Avenged Sevenfold, dość niespodziewanie, udostępnili w sieci całkiem premierowy utwór, Magic. Powstał on z myślą o serii gier Call of Duty. To kolejny owoc współpracy zespołu z twórcami. Przypomnijmy, że w przeszłości grupa stworzyła już kilka numerów dla Call of Duty. Mowa tutaj o: Mad Hatter, Carry On, Not Ready to Die oraz Jade Helm.

Na ten moment dyskografię Avenged Sevenfold zamyka krążek Life Is But a Dream..., który ukazał się na rynku na początku czerwca 2023. I podzielił fanów z powodu eksperymentalnej zawartości.

