Po kilku latach przerwy na koncertową mapę Polski powraca IMPACT – kultowe wydarzenie, które przez lata przyciągało tysiące fanów mocnych brzmień. W 2026 roku impreza ponownie zagości w TAURON Arenie Kraków. Do LIMP BIZKIT dołączyli NETTSPEND i ECCA VANDAL.

Nettspend to jeden z najbardziej wyrazistych młodych raperów w Stanach Zjednoczonych. Dorastając w Richmond w Virginii, szybko stał się postacią, która coraz bardziej podbija trapową scenę muzyczną. Po wyjątkowo intensywnych latach, obejmujących trasy koncertowe oraz pracę nad debiutanckim albumem, artysta zgromadził już blisko 1,2 miliona miesięcznych słuchaczy na Spotify. Jednym z jego najpopularniejszych utworów jest Impact z xaviersobased - to nie może być przypadek.

Ecca Vandal łączy w swojej muzyce chwytliwe melodie z mocnym, bezpośrednim brzmieniem. Jej debiutancki album z 2017 roku zebrał świetne recenzje – "Rolling Stone" dał mu 4,5 gwiazdki, a "NME" zachwycało się jej energią i pomysłowością. Ecca ma za sobą koncerty u boku takich zespołów jak Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, Incubus czy The Prodigy. Nowy rok rozpoczęła z impetem: Spotify umieściło ją na liście „Artists to Watch 2026”, a jej najnowszy singiel „Bleach” jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

Najważniejsze światowe zespoły nu metalowe.

Impact 2026 [DATA, MIEJSCE,BILETY]

DATA: 03.06.2026

MIEJSCE: TAURON Arena Kraków

Czasówka:

16:00 – Otwarcie otoku

18:00 – Otwarcie bram

19:05 – Ecca Vandal

20:20 – Nettspent

21:50 – LIMP BIZKIT

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

