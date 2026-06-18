To Lucy czy Solejukowa? Dopasuj cytat do bohaterki "Rancza" w quizie!

Choć może być niektórym trudno w to uwierzyć, to w tym roku minęło już dwadzieścia (!) lat od premiery pierwszych odcinków serialu, który dosłownie złotymi zgłoskami zapisał się w historii polskiej telewizji. Mowa oczywiście o kultowym Ranczu, który przedstawiał losy Lucy Wilskiej (Ilona Ostrowska), która po śmierci prababci i otrzymanym spadku przeprowadza się do Polski, konkretnie do Wilkowyj. W toku rozwoju produkcji stało się jasne, że równie istotne są w tym wszystkim przygody innych mieszkańców fikcyjnej wsi.

Teraz, dwadzieścia lat po tym, gdy pierwszy raz obejrzeliśmy Ranczo - i 10 lat po premierze finalnego odcinka - powrócimy do ukochanej przez Polki i Polaków serialowej rzeczywistości. Już niedługo, jesienią tego roku, premierę będzie miało sześć podsumowujących całą historię odcinków. Produkcja trafi na antenę Telewizji Polskiej pod tytułem Ranczo: Zemsta Wiedźm. Co już wiadomo o nadchodzącym projekcie? Poniżej znajdziesz garść najważniejszych informacji.

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Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

To Lucy czy Solejukowa? Przekonaj się w quizie, czy dopasujesz cytat!

Pewne już jest, że na ekranie zobaczymy ponownie oczywiście główną bohaterkę, czyli Lucy Wilską, ale także uwielbianą przez widzów i widzki Kazimierę Solejukową. Nie ukrywamy, że już teraz czekamy na sceny z udziałem Pań!

Tymczasem w ramach przypomnienia - czy poradzisz sobie w quizie, w którym należy rozpoznać, która z bohaterek: Lucy czy Solejukowa, wypowiedziała dany, absolutnie już kultowy, cytat?

Czas się o tym przekonać! Rozwiąż nasz quiz tylko dla największych, prawdziwych fanów i fanek serialu "Ranczo":