Quiz o uwielbianych bohaterkach "Rancza". Dopasuj cytat do Solejukowej, Więcławskiej i Hadziukowej z "Rancza"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-03 14:59

Serial "Ranczo" dziś już należy do absolutnej klasyki polskich seriali. Choć nowe odcinki produkcji już nie powstają, to te sprzed lat nadal są bardzo chętnie oglądane. Przez te wszystkie sezony w serialu naprawdę sporo się działo - chociażby w trio, jakie z powodzeniem stworzyły bohaterki Hadziukowa, Solejukowa i Więcławska. Czy dopasujesz wypowiedź do postaci?

Która z nich to powiedziała: Solejukowa, Hadziukowa czy Więcławska? Rozwiąż quiz z “Rancza”

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Autor: AKPA Quiz: czy wiesz, która z bohaterek "Rancza" to powiedziała? Solejukowa, Hadziukowa czy Więcławska?

Serial Ranczo wyróżnia się jako ten, w którym mamy do czynienia nie tylko z zapadającymi w pamięć bohaterami i bohaterkami jednostkowymi, jak Lucy czy Michałowa, ale też wspaniałymi duetami - by wymienić chociażby Wójta i Czerepacha, ale też genialnymi trio czy nawet nierozłącznymi kwartetami (tak, oczywiście mamy tu na myśli ławeczkę, która czasem liczyła więcej osób, najczęściej było ich jednak cztery). Pochylając się nad "ranczowymi" trio, z pewnością tym najbardziej wyrazistym było te stworzone przez trzy Panie: Kazimierę Solejukową, Celinę Hadziukową oraz Krystynę Więcławska. Bohaterki, w które wcielały się kolejno Katarzyna Żak, Dorota Nowakowska oraz Dorota Chotecka, od samego początku utrzymywały dość bliskie relacje, przyjaźniły się, do tego z czasem połączyła je jeszcze działalność biznesowa. Panie z powodzeniem prowadziły od czwartej serii spółkę Wilkowyje Cheese & Pierogi Company sp. z o.o., która zajmowała się produkcją, a kolejno sprzedażą pierogów i serów z koziego mleka.

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Dopasuj tekst do Solejukowej, Hadziukowej albo Więcławskiej!

Każda z osobna miała tzw. "charakterek" - wszystkie trzy razem stworzyły absolutnie wybuchowe i kultowe połączenie. Panie zasłynęły także ze swoich słynnych wypowiedzi i powiedzonek - czy jesteś w stanie dopasować te zaproponowane przez nas do konkretnej postaci? Czas się o tym przekonać!

Rozwiąż nasz quiz!

Która z nich to powiedziała: Solejukowa, Hadziukowa czy Więcławska? Rozwiąż quiz z “Rancza”
Pytanie 1 z 10
Która z nich to powiedziała: Solejukowa, Hadziukowa czy Więcławska? "Te twoje dzieci… wszystkie jak z Peweksu"

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