Co wiesz o rodzinie Solejuków z "Rancza"? Sprawdź swoją pamięć w quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 16:21

W serialu "Ranczo" pojawiło się co prawda naprawdę imponujące grono bohaterów i bohaterek, jednak fakt łączenia w toku fabuły losów wielu i wiele z nich sprawił, że nikogo nie dało się zapomnieć - nawet, jeśli odgrywał w produkcji małą rolę. Coś takiego tyczy się na przykład części potomstwa rodziny Solejuków - co wiesz o tej familii? Sprawdź!

Mówi się, że podstawą wszystkiego jest rodzina. Faktem jest, że ta konkretna komórka społeczna stanowiła podstawę ogólnej fabuły serialu Ranczo. Gdy człowiek nieco dokładnie pomyśli o produkcji to zorientuje się, że niezwykle mało było w niej osób samotnych - takową była na przykład Babka Zielarka. Ci bohaterowie i te bohaterki zaś, które początkowo jawiły się jako takowe, z czasem potworzyły własne rodziny, przykładem czego są m.in. Lucy i Kusy, Michałowa i Stach Japycz, Klaudia i Fabian Duda czy Witebski i Francesca.

Ach, te Solejuki!

Nie da się ukryć, że wyjątkową rodziną w Ranczu byli Solejukowie. Na ich przykładzie twórcy postanowili pokazać niezwykle tradycyjny model wielodzietnej polskiej rodziny, żyjącej w duchu dość konserwatywnych zasad. Choć początkowo Solejukom doskwierała bieda, to z biegiem czasu - i dzięki pracowitości i sprytowi Pani Domu, czyli Kazimiery Solejuk - udało się jej znacząco poprawić swoją życiową stopę.

Solejukowie od samego początku stanowili niezwykle istotną część fabuły uwielbianego przez Polki i Polaków serialu. Czy na pewno uważnie śledziłeś lub śledziłaś losy tej rodziny?

Przekonaj się o tym w naszym quizie!

Co wiesz o rodzinie Solejuków z "Rancza"? To quiz dla najbardziej uważnych widzów serialu
Pytanie 1 z 10
Ile dokładnie Solejukowie mieli dzieci?

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