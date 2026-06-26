Brad Pitt i Edward Norton przyłapani na trybunach. Fani "Podziemnego Kręgu" zalali sieć memami

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 15:48

Tegoroczne zmagania piłkarskie przyciągają na stadiony nie tylko zagorzałych kibiców, ale również największe sławy ze świata show-biznesu. Uwagę fotoreporterów przykuli ostatnio Edward Norton i Brad Pitt, którzy zasiedli na trybunach podczas jednego ze spotkań. Fotografie aktorów znanych z kultowego "Podziemnego Kręgu" błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały lawinę żartów.

Kolaż zdjęć przedstawiający Edwarda Nortona w bejsbolówce i Brada Pitta z jasnymi oczami. W centrum kadry znajdują się mniejsze ujęcia obu aktorów na trybunach mundialu, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Bridget Laudien/Eva Rinaldi/X - @SportsCenter/ CC BY-SA 3.0

Obecnie trwają tegoroczne zmagania w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które w tej edycji zorganizowano na terenie trzech państw. Gospodarzami wielkiego piłkarskiego święta są wspólnie Kanada, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. Reprezentacje poszczególnych krajów wciąż rywalizują w fazie grupowej, jednak wielkimi krokami zbliża się już emocjonujący etap pucharowy turnieju.

Rozgrywki na tak potężną skalę regularnie ściągają na trybuny tłumy miłośników futbolu z najdalszych zakątków globu. Wśród oddanych kibiców nie brakuje również topowych osobistości świata muzyki oraz filmu, czego doskonałym przykładem jest obecność na stadionie Edwarda Nortona i Brada Pitta.

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Edward Norton i Brad Pitt kibicują na trybunach w Kalifornii

Profil SportsCenter na platformie "X" opublikował kadr uwieczniający dyskutujących gwiazdorów na kalifornijskim obiekcie SoFi w Inglewood. Panowie spotkali się w czwartek, 25 czerwca, aby na żywo obserwować rywalizację reprezentacji Stanów Zjednoczonych i Turcji. Zacięte spotkanie zakończyło się ostatecznie zwycięstwem drużyny gości, która pokonała gospodarzy wynikiem 3:2.

Obaj artyści zadbali o swobodne, dostosowane do sportowych emocji stylizacje, które idealnie wpasowały się w klimat imprezy. Brad Pitt założył oficjalny t-shirt amerykańskiej kadry narodowej, natomiast jego kolega po fachu postawił na wyraźny akcent muzyczny, wybierając koszulkę z nazwą zespołu Radiohead.

Ujęcia z trybun natychmiast stały się viralem i posłużyły internautom do tworzenia dowcipnych obrazków. Taka reakcja publiczności wynika z faktu, że obaj panowie wystąpili niegdyś w legendarnym „Podziemnym kręgu”, gdzie de facto wcielili się w jedną postać. Administratorzy profilu SportsCenter doskonale wyczuli nastroje, podpisując udostępnione zdjęcie żartobliwym zdaniem: „Edward Norton rozmawia sam ze sobą podczas meczu USA-Turcja”.

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„Podziemny krąg” wciąż budzi ogromne emocje widzów

Ten głośny obraz zadebiutował w światowych kinach w 1999 roku i momentalnie zyskał rozgłos. Ekranizacja powieści Chucka Palahniuka pod tym samym tytułem wywołała w swoim czasie bardzo duże kontrowersje, głównie z powodu zawartych w niej scen przemocy. Mimo że w pierwszych tygodniach po premierze tytuł nie stał się sukcesem kasowym, dziś już bez wątpienia cieszy się statusem dzieła kultowego.

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