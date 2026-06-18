Pierwszy zwiastun i plakat nowego filmu "HOT SPOT" Agnieszki Smoczyńskiej

Reżyserka bawi się gatunkowymi kliszami, miesza cyberpunk, kryminał i satyrę na świat uzależniony od technologii, a całość doprawia charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru. Już teraz widać, że to będzie kino pełne niespodzianek i mrugnięć oka do widza, które nigdy nie pozwala poczuć się zbyt komfortowo.

„Hot Spot” to futurystyczny thriller science-fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

W międzynarodowej obsadzie „Hot Spot” znaleźli się Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Córki dancingu”), Noomi Rapace („Dziewczyna z tatuażem”, „Prometeusz”) oraz Reika Kirishima („Drive My Car”, „Norwegian Wood”).

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Światowa premiera filmu odbędzie się na Fantasia International Film Festival w Kanadzie, jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. Odbywający się od 1996 roku w Montrealu jest uznawany za najważniejsze wydarzenie poświęcone horrorowi, science fiction, fantasy i kinu kultowemu w Ameryce Północnej. To właśnie tutaj swoje filmy prezentowali m.in. Bong Joon-ho, Guillermo del Toro czy Park Chan-wook.

Reżyserką filmu jest Agnieszka Smoczyńska, jedna z najbardziej oryginalnych autorek współczesnego kina europejskiego, twórczyni nagradzanych „Córek dancingu”, „Fugi” i „The Silent Twins”, która ponownie realizuje scenariusz Roberta Bolesty, autora scenariusza także do „Córek dancingu”. Za zdjęcia odpowiada wieloletni współpracownik reżyserki Jakub Kijowski, za montaż – Beata Liszewska, za sound design – Marcin Lenarczyk. Muzykę skomponowali Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska. Efekty specjalne powstały w Polsce pod nadzorem Szymona Kani z Human Arc. Za warstwę wizualną filmu odpowiadają również Anna Anosowicz - scenografia, Katarzyna Lewińska - kostiumy oraz Ioanna Ligyzou - charakteryzacja.

Film jest polsko-grecką koprodukcją. Za produkcję odpowiadają Bogna Szewczyk-Skupień i Klaudia Śmieja-Rostworowska z Madants – studia stojącego za takimi międzynarodowymi tytułami jak „Silent Twins”, „High Life”, „Lamb” oraz „Inni Ludzie” – a także Gregory Jankilevitsch, producent filmów „Testament Ann Lee” i „Better Man: Niesamowity Robbie Williams”.

W gronie koproducentów znaleźli się Amanda Livanou (Neda Film), Adam Gudell (Grupa Moderator), Kristina Börjeson (Film i Väst), Lizette Jonjic (Zentropa), Małgorzata Seck i Beata Ryczkowska (CANAL+ Polska) oraz Łukasz Poniński i Karolina Lachowska (TVN S.A.). Film powstał we współpracy z Mid March Media, Faliro House, New Europe Film Sales i Dr Irena Eris. Za światową dystrybucję odpowiada Focus Features. Za dystrybucję filmu „Hot Spot” w Polsce odpowiada So FILMS.