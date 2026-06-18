Nowe odcinki „Rancza” kryją niespodzianki. Ujawniono, co dalej z uwielbianym psem Hot-Dogiem

Powrót telewizyjnego hitu to bez wątpienia jedno z wydarzeń roku. Pod koniec 2025 roku ogłoszono oficjalnie, że Ranczo wraca. Na przełomie stycznia i lutego obsada otrzymała scenariusze sześciu epizodów. W czerwcu ekipa przybyła do Jeruzala, odgrywającego rolę serialowych Wilkowyj, gdzie wciąż trwają nagrania.

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Kontynuacja pod tytułem „Ranczo: Zemsta Wiedźm” zadebiutuje w telewizji już najbliższej jesieni. Mimo że produkcja chroni kluczowe informacje przed mediami, systematycznie wypływają kolejne przecieki z planu. Potwierdzono ostatecznie, że serialowy Kusy nie zostanie uśmiercony, a twórcy nie zamierzają odtwarzać go za pomocą sztucznej inteligencji. Większość dawnej ekipy powróci na ekrany w niezmienionym składzie, ale widzowie zobaczą też nowe twarze. Do obsady dołączył Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz, czyli kuzyn zmarłego Stacha Japycza, granego wcześniej przez legendarnego Franciszka Pieczkę.

Poniższy tekst zawiera pełne zestawienie dotychczasowych doniesień o kontynuacji formatu. Zebraliśmy w nim wszystkie najważniejsze informacje, które rzucają światło na fabułę oraz zapowiedzianą produkcję „Ranczo: Zemsta Wiedźm”.

Pies Hot-Dog powraca do serialu „Ranczo”. Znamy nową zwierzęcą gwiazdę produkcji

Fani „Rancza” często pytali również o dalsze losy „cichej gwiazdy serialu”. Chodzi o czworonoga Hot-Doga, który zagościł w życiu Lucy zaraz po jej przybyciu do Wilkowyj. Ulubieniec widzów regularnie towarzyszył głównej bohaterce i pozostał u jej boku aż do samego zakończenia pierwotnej emisji.

Ostatni klaps na planie padł dekadę temu, dlatego widzowie mocno powątpiewali w powrót zwierzęcego aktora na ekrany. Ze względu na naturalny upływ czasu ponowny udział tego samego czworonoga wydawał się fizycznie i biologicznie niemożliwy. Wątpliwości rozwiały jednak pierwsze oficjalne zdjęcia z planu. Widać na nich wyraźnie, że u boku Lucy dumnie siedzi uroczy golden retriever.

Potwierdzono oficjalnie, że nowy zwierzak odziedziczy znane serialowe imię Hot-Dog. Szczegóły ujawnił facebookowy profil organizacji Puppy Team FCI, informując, że zaszczytna rola przypadła suczce o imieniu Astrid. Komentujący internauci natychmiast zaczęli żartobliwie pisać, że pupil bohaterki musiał pobić rekord psiej długowieczności. Twórcy nie zdradzili jednak dotąd, czy fabuła potraktuje go jako dawnego psa, czy czworonóg zostanie wprowadzony na przykład jako Hot-Dog Junior. Zagadka rozwiąże się prawdopodobnie tuż przed telewizyjną premierą kontynuacji „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Na ten moment pewne jest wyłącznie to, że sceny z udziałem uroczej Astrid zostały już w pełni sfilmowane przez ekipę.