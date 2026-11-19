Fabuła 2. sezonu serialu "Rywale". Co wydarzy się w nowych odcinkach?

W nowej odsłonie produkcji postacie muszą uporać się ze skutkami wcześniejszych, niezwykle dramatycznych zajść, podczas gdy konflikt między Tonym Baddinghamem a Declanem O'Harą przybiera na sile. Mieszkańcy Rutshire zdecydowanie nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. Drugi sezon serialu "Rywale" ponownie łączy wielkie ambicje, gorące romanse i dawkę humoru, zabierając widzów na wystawne bankiety, polowanie w Hampshire oraz w sam środek zamieszania związanego z Nocą Ognisk. Kiedy walka o wpływy miesza się z głębokimi uczuciami, nawet najmocniejsze układy zaczynają się kruszyć, a ostateczny wynik tego starcia pozostaje wielką niewiadomą.

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Obsada 2. sezonu "Rywali". Kto dołączył do ekipy z Rutshire?

Główne kreacje w produkcji tworzą David Tennant wcielający się w postać Lorda Tony'ego Baddinghama, Alex Hassell jako Rupert Campbell-Black, Aidan Turner grający Declana O'Harę oraz Nafessa Williams w roli Cameron Cook. Obok nich pierwszoplanowe postacie odgrywają Bella Maclean jako Taggie O’Hara, Katherine Parkinson jako Lizzie Vereker, Danny Dyer jako Freddie Jones i Victoria Smurfit jako Maud O’Hara. Na ekranie partneruje im szerokie grono aktorów, w tym między innymi Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luca Pasqualino, Catriona Chandler, Annabel Scholey, Gary Lamont, Hubert Burton, Gabriel Tierney, Lara Peake oraz Bryony Hannah.

W nowych odcinkach "Rywali" widzowie poznają również nowych bohaterów. Rachael Stirling zagrała młodszą siostrę Lady Moniki Baddingham, czyli Aramintę Pemberton, natomiast Rupert Evans otrzymał rolę erudyty i dyrektora szkoły, Davida Hawkleya. Z kolei Santiago Cabrera wcielił się w postać argentyńskiej legendy polo, Alejandro Mendozy. Ponadto w gościnnych rolach specjalnych na ekran powracają Hayley Atwell jako Helen Gordon i Rupert Everett jako Malise Gordon.

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"Rywale" 2. sezo - ile jest odcinków i kiedy premiera finału w Disney+?

Druga odsłona serialu "Rywale" składa się w sumie z dwunastu odcinków, które twórcy zdecydowali się podzielić na dwie tury. Pierwszą część widzowie mogli oglądać do początku czerwca, natomiast kolejna zadebiutowała w listopadzie. Ostatni odcinek sezonu pojawi się na platformie na początku grudnia, a szczegółowy rozkład premier drugiej części w serwisie Disney+ przedstawia się w następujący sposób:

7. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 11 listopada,

8. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 11 listopada,

9. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 11 listopada,

10. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 18 listopada,

11. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 25 listopada,

12. odcinek 2. sezonu serialu "Rywale" - premiera 2 grudnia.

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