Wij powraca! Grupa ogłosiła trasę i to nie koniec dobrych wieści

Redakcja Eska ROCK
2026-07-30 15:05

Zespół Wij po kilku miesiącach przerwy ogłosił jesienną trasę koncertową, która obejmie aż jedenaście miast w całym kraju. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo u ich boku pojawi się gość specjalny. Koncerty otworzy garażowo-bluesowy zespół Fertile Hump, który wraca do aktywności po... pięcioletniej przerwie.

Członkowie zespołu Wij. W centrum kobieta w futrze i okularach. O trasie koncertowej przeczytasz na EskaRock.
Autor: Piranha Music/ Materiały prasowe

Wij wraca na scenę! Zespół ogłosił wielką trasę koncertową

Fani zespołu Wij mają powody do radości. Po kilku miesiącach przerwy grupa wraca na klubowe sceny i to w wielkim stylu! Zespół zapowiedział właśnie trasę koncertową, która obejmie aż jedenaście polskich miast. To doskonała okazja, by ponownie usłyszeć na żywo jeden z najciekawszych składów na polskiej scenie metalowej.

Wydarzenie jest tym bardziej ekscytujące, że na scenie u boku Wija pojawi się gość specjalny. Koncerty otworzy garażowo-bluesowy zespół Fertile Hump, który również wraca do scenicznej aktywności. Za organizację całej trasy odpowiada Piranha Music.

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Jesienna trasa Wija. Oto lista miast i dat

Intensywna trasa rozpocznie się już 5 listopada w Gdańsku, a zakończy 29 listopada w Toruniu. Zespół odwiedzi największe miasta w kraju, dając fanom z różnych regionów Polski szansę na udział w muzycznym święcie. Graficzną oprawę trasy przygotował Bartosz Zaskórski, znany jako Porosty.

Pełna rozpiska koncertów Wija i Fertile Hump:

  • 05.11 – Gdańsk – Drizzly Grizzly
  • 06.11 – Olsztyn – Zajezdnia Trolejbusowa
  • 07.11 – Łódź – Wooltura
  • 08.11 – Lublin – Zgrzyt
  • 13.11 – Warszawa – Hydrozagadka
  • 20.11 – Kraków – Zaścianek
  • 21.11 – Wrocław – Łącznik
  • 22.11 – Katowice – Piąty Dom
  • 27.11 – Szczecin – Krzywy Gryf
  • 28.11 – Poznań – Szum
  • 29.11 – Toruń – NRD

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Czy to zapowiedź nowej płyty?

Wielu fanów zastanawia się, czy powrót na scenę zwiastuje nowy materiał. Wydana w maju zeszłego roku EP-ka „Bluzg” pokazała, że Wij to zespół, który nie boi się eksperymentów i nie daje się zamknąć w jednej szufladce. Do znanych z albumów „Dziwidło” i „Przestwór” hardrockowych i doomowych brzmień trio dorzuciło elementy hardcore i death metalu.

Zespół ma na koncie kilka tras po Polsce w roli gwiazdy wieczoru, a także występy na tak ważnych festiwalach jak Summer Dying Loud i Mystic Festival. Muzycy dzielili też scenę z grupami Blindead 23 i Obscure Sphinx. Czy nadchodzące koncerty to faktycznie zwiastun czegoś nowego? Jak sugerują organizatorzy, jest to niewykluczone.

Fertile Hump również wraca z nową muzyką

Niespodzianką dla publiczności będzie także powrót bluesowo-punkowego trio Fertile Hump. Zespół wraca po dłuższej przerwie wydawniczej – od premiery ich ostatniego albumu, „The Break Up Club”, minęło już pięć lat. To jednak koniec czekania, bo grupa zapowiedziała premierowy materiał, który ukaże się jeszcze w tym roku nakładem Piranha Music.

Działający od 2015 roku zespół ma na koncie mnóstwo koncertów, w tym trasę z Me And That Man oraz występ na festiwalu Summer Dying Loud.

Bilety na koncerty Wija już dostępne

Wejściówki na większość koncertów z trasy są już dostępne w sprzedaży na platformie Biletomat. Fani z Gdańska powinni szukać biletów bezpośrednio na stronie klubu Drizzly Grizzly. Sprzedaż biletów na koncert w Olsztynie ma ruszyć wkrótce na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.

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