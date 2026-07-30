Wij powraca! Grupa ogłosiła trasę i to nie koniec dobrych wieści

Wij wraca na scenę! Zespół ogłosił wielką trasę koncertową
Fani zespołu Wij mają powody do radości. Po kilku miesiącach przerwy grupa wraca na klubowe sceny i to w wielkim stylu! Zespół zapowiedział właśnie trasę koncertową, która obejmie aż jedenaście polskich miast. To doskonała okazja, by ponownie usłyszeć na żywo jeden z najciekawszych składów na polskiej scenie metalowej.
Wydarzenie jest tym bardziej ekscytujące, że na scenie u boku Wija pojawi się gość specjalny. Koncerty otworzy garażowo-bluesowy zespół Fertile Hump, który również wraca do scenicznej aktywności. Za organizację całej trasy odpowiada Piranha Music.
Jesienna trasa Wija. Oto lista miast i dat
Intensywna trasa rozpocznie się już 5 listopada w Gdańsku, a zakończy 29 listopada w Toruniu. Zespół odwiedzi największe miasta w kraju, dając fanom z różnych regionów Polski szansę na udział w muzycznym święcie. Graficzną oprawę trasy przygotował Bartosz Zaskórski, znany jako Porosty.
Pełna rozpiska koncertów Wija i Fertile Hump:
- 05.11 – Gdańsk – Drizzly Grizzly
- 06.11 – Olsztyn – Zajezdnia Trolejbusowa
- 07.11 – Łódź – Wooltura
- 08.11 – Lublin – Zgrzyt
- 13.11 – Warszawa – Hydrozagadka
- 20.11 – Kraków – Zaścianek
- 21.11 – Wrocław – Łącznik
- 22.11 – Katowice – Piąty Dom
- 27.11 – Szczecin – Krzywy Gryf
- 28.11 – Poznań – Szum
- 29.11 – Toruń – NRD
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Czy to zapowiedź nowej płyty?
Wielu fanów zastanawia się, czy powrót na scenę zwiastuje nowy materiał. Wydana w maju zeszłego roku EP-ka „Bluzg” pokazała, że Wij to zespół, który nie boi się eksperymentów i nie daje się zamknąć w jednej szufladce. Do znanych z albumów „Dziwidło” i „Przestwór” hardrockowych i doomowych brzmień trio dorzuciło elementy hardcore i death metalu.
Zespół ma na koncie kilka tras po Polsce w roli gwiazdy wieczoru, a także występy na tak ważnych festiwalach jak Summer Dying Loud i Mystic Festival. Muzycy dzielili też scenę z grupami Blindead 23 i Obscure Sphinx. Czy nadchodzące koncerty to faktycznie zwiastun czegoś nowego? Jak sugerują organizatorzy, jest to niewykluczone.
Fertile Hump również wraca z nową muzyką
Niespodzianką dla publiczności będzie także powrót bluesowo-punkowego trio Fertile Hump. Zespół wraca po dłuższej przerwie wydawniczej – od premiery ich ostatniego albumu, „The Break Up Club”, minęło już pięć lat. To jednak koniec czekania, bo grupa zapowiedziała premierowy materiał, który ukaże się jeszcze w tym roku nakładem Piranha Music.
Działający od 2015 roku zespół ma na koncie mnóstwo koncertów, w tym trasę z Me And That Man oraz występ na festiwalu Summer Dying Loud.
Bilety na koncerty Wija już dostępne
Wejściówki na większość koncertów z trasy są już dostępne w sprzedaży na platformie Biletomat. Fani z Gdańska powinni szukać biletów bezpośrednio na stronie klubu Drizzly Grizzly. Sprzedaż biletów na koncert w Olsztynie ma ruszyć wkrótce na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.