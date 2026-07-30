Oto rockowe i metalowe albumy, na które czekamy najbardziej w 2026 roku. Anthrax, Peter Gabriel, Tony Iommi i nie tylko

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-30 15:28

W tym roku na rynku ukaże się mnóstwo ciekawych albumów dla miłośników gitarowej energii i cięższych brzmień. Kalendarz premier rośnie w oczach. Najbliższe miesiące przyniosą nam naprawdę sporo ciekawych wydawnictw. Co do tego nikt nie ma wątpliwości!

Oto najbardziej wyczekiwane albumy 2026 roku!

Nadchodzi nowy rok, a z nim tradycyjnie rośnie fala ekscytacji wśród fanów rockowych i metalowych brzmień. Dlaczego? Ma ona związek z premierami wydawniczymi. Nie da się ukryć, że 2026 zapowiada się naprawdę niezwykle obiecująco. 

Co będzie ciekawego działo się? Czas się temu z bliska przyjrzeć. Postanowiliśmy więc stworzyć zestawienie najbardziej wyczekiwanych albumów 2026 roku. Ot, przewodnik, z którym warto się wcześniej zapoznać. 

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Początek roku to od razu mocne wejście, które ustawia poprzeczkę bardzo wysoko. W styczniu na rynku ukazały się albumy Megadeth czy Kreatora, legendarnych metalowych zespołów. A to przecież dopiero początek... Na horyzoncie przecież jest długo oczekiwany (ponad dekadę) krążek innego przedstawiciela Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, a mianowicie Anthraxu

Nową płytę wypuścił najsłynniejszy animowany zespół na świecie, czyli Gorillaz dowodzony przez Damona Albarna, lidera Blur. W pierwszej połowie 2026 na półkach sklepowych pojawiły się także premierowe wydawnictwa od Foo Fighters czy T.Love. Z kolei pod koniec roku z nowym materiałem powinni uwinąć się muzycy U2, a także Peter Gabriel. Nie mogliśmy się doczekać także albumów od Muse czy Paula McCartneya. A przed nami jeszcze sporo interesujących premier. Pod tym względem nie ma mowy o wyhamowaniu. 

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Lista premier, z tygodnia na tydzień, się powiększa. Dlatego też będziemy aktualizować na bieżąco niniejszy tekst. Oprócz konkretnych zapowiedzi, z dokładnymi datami, dodaliśmy także muzyczne prognozy.

Na jakie albumy jeszcze czekamy w 2026? Dowiecie się tego wszystkiego ze wspomnianej galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu!

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