Utwory rockowe o Powstaniu Warszawskim i naszej Stolicy. 10 najważniejszych przykładów

Warszawa od lat jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin sztuki i nauki. To właśnie z przekonania, że każda osoba mieszkająca w Warszawie powinna znać to miasto, z inicjatywy dr. Marka Ostrowskiego powstała Varsavianistyka, czyli nauka, zajmująca się badaniem dziejów polskiej Stolicy. Jednym z ważniejszych elementów historii Warszawy jest II Wojna Światowa, ze szczególnym naciskiem na Powstanie Warszawskie i powojenne dzieje Stolicy, która bohatersko odbudowała się z wojennych gruzów i ruin. Zbrojne wystąpienie ludności przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim, do dziś postrzegane jest jako jedne z najbardziej bohaterskich wydarzeń w polskiej historii. Powstanie Warszawskie co roku jest uroczyście upamiętniane - nie mniej ważne są w tej sytuacji artystyczne hołdy, oddawane chociażby przez muzyków.

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Rockowe utwory o Warszawie i Powstaniu Warszawskim

Muzycy, zarówno z polskiej, jak i zagranicznej sceny, wielokrotnie czynili Warszawę oraz Powstanie Warszawskie tematem swoich kompozycji - a nawet całych płyt. Najgłośniejszym przykładem jest tu najpewniej album Powstanie Warszawskie z 2005 roku grupy Lao Che, co roku także Muzeum Powstania Warszawskiego łączy siły z polskimi artystami, by stworzyć wyjątkowy, muzyczny projekt, mający na celu upamiętnienie bohaterskiego zrywu. Jakie są najlepsze rockowe utwory o Warszawie i Powstaniu Warszawskim? Sprawdź naszą galerię na samej górze artykułu!

Poniżej sprawdź, co skrywa słynny album Lao Che: