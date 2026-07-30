Utwory rockowe o Powstaniu Warszawskim i naszej Stolicy. 10 najważniejszych przykładów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-30 14:38

1 sierpnia to bardzo ważny dzień, nie tylko dla każdego Warszawiaka, ale Polaka w ogóle. Zarówno nasza Stolica, jak i bohaterski zryw od lat są inspiracją dla artystów muzycznych, w tym przedstawicieli szeroko rozumianej sceny rockowej i metalowej. Jakie są najlepsze rockowe utwory o Warszawie i Powstaniu Warszawskim? Sprawdź w naszej galerii Top 10.

Warszawa od lat jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin sztuki i nauki. To właśnie z przekonania, że każda osoba mieszkająca w Warszawie powinna znać to miasto, z inicjatywy dr. Marka Ostrowskiego powstała Varsavianistyka, czyli nauka, zajmująca się badaniem dziejów polskiej Stolicy. Jednym z ważniejszych elementów historii Warszawy jest II Wojna Światowa, ze szczególnym naciskiem na Powstanie Warszawskie i powojenne dzieje Stolicy, która bohatersko odbudowała się z wojennych gruzów i ruin. Zbrojne wystąpienie ludności przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim, do dziś postrzegane jest jako jedne z najbardziej bohaterskich wydarzeń w polskiej historii. Powstanie Warszawskie co roku jest uroczyście upamiętniane - nie mniej ważne są w tej sytuacji artystyczne hołdy, oddawane chociażby przez muzyków.

FB - Kolumna Zygmunta - Myslowitz | ESKA Rock

Rockowe utwory o Warszawie i Powstaniu Warszawskim

Muzycy, zarówno z polskiej, jak i zagranicznej sceny, wielokrotnie czynili Warszawę oraz Powstanie Warszawskie tematem swoich kompozycji - a nawet całych płyt. Najgłośniejszym przykładem jest tu najpewniej album Powstanie Warszawskie z 2005 roku grupy Lao Che, co roku także Muzeum Powstania Warszawskiego łączy siły z polskimi artystami, by stworzyć wyjątkowy, muzyczny projekt, mający na celu upamiętnienie bohaterskiego zrywu. Jakie są najlepsze rockowe utwory o Warszawie i Powstaniu Warszawskim? Sprawdź naszą galerię na samej górze artykułu!

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Poniżej sprawdź, co skrywa słynny album Lao Che:

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