To w tych utworach Queen śpiewa Roger Taylor! Dał się poznać nie tylko jako perkusista!

To Freddie Mercury był głosem zespołu Queen i fakt ten nie ulega żadnej wątpliwości i dyskusji. Wokalista wyróżniał się niezwykle charakterystyczną barwą, do tego dysponował imponującą skalą i umiejętnościami. Faktem jest, że Freddie nie był jedynym członkiem brytyjskiej formacji, który potrafił śpiewać. W wielu kompozycjach swoje umiejętności prezentował gitarzysta, Brian May, także autor bądź współautor wielu legendarnych kompozycji grupy.

W niektórych utworach Queen słychać jednak także głos perkusisty. Roger Taylor od lat spełnia się nie tylko jako bębniarz, ale także wokalista i instrumentalista, który do tego skupia się obecnie w dużej mierze na prowadzeniu kariery solowej.

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Roger Taylor śpiewał dla Queen! Znasz te utwory? Sprawdź!

Roger Taylor urodził się 26 lipca 1949 roku w Anglii. Co ciekawe, swój pierwszy zespół założył już jako... siedmiolatek! W tym okresie przyszły współzałożyciel Queen grał na ukulele, a także i w kolejnej formacji, Johnny Quale and the Reactions, chwycił najpierw za gitarę, z czasem jednak zasiadł za perkusją. Roger szybko zorientował się, że świetnie sobie radzi w tej właśnie roli, a jego idolem został Keith Moon z The Who, którym zaczął się inspirować.

Co ciekawe, pomimo umiejętności i pasji do muzyki, Roger Taylor studiował i zdobył licencjat z biologii. Zakładając wraz z Brianem Mayem Queen było jasne, że zasiądzie on za perkusją, Taylor od zawsze dysponował jednak niezwykle ciekawym i dobrym wokalem. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni lat działalności głos bębniarza usłyszeliśmy w kilku kompozycjach Queen. O jakich tytułach mowa? Chodzi o kilka naprawdę uwielbianych przez fanów i fanki utworów.

Sprawdź je w poniższej galerii: