Tarja przedstawia nowy album! Słuchaj "Frisson Noir" już teraz!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-12 12:17

Tarja przedstawia swój najbardziej metalowy album w historii! Płyta nosi tytuł „Frisson Noir”, a jej premiera miała miejsce 12 czerwca 2026. Po wielu latach udanego eksperymentowania z różnymi gatunkami muzyki, Tarja wraca tam, gdzie jej miejsce, czyli do świata metalu.

Tarja Turunen
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Cały album „Frisson Noir” to 10 utworów, które świetnie obrazują Tarję jako artystkę balansującą pomiędzy epicką, filmową orkiestracją, muzyką klasyczną oraz mocą i energią nowoczesnego metalu. Na albumie nie zabraknie pięknych pasaży fortepianowych, epickich partii symfonicznych i potężnych gitarowych riffów. Na nowej płycie artystce towarzyszą goście specjalni: Dani Filth (Cradle of Filth), Apocalyptica, Marko Hietala (ex-Nightwish) i Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Album został zmiksowany przez nagrodzonego Grammy producenta Neala Avrona (Linkin Park, Skillet, Disturbed) i jest dostępny jako CD w digipaku, Black 2LP Gatefold oraz limitowany Purple 2LP Gatefold. Pierwsze tłoczenie wszystkich formatów będzie wykończone specjalną, wysokiej jakości miedzianą folią i opatrzone w wypukłe logo.

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Fani, którzy nie mogli się doczekać premiery całej płyty, mogli zapoznać się z nią już 5 czerwca w warszawkim Beer & Bones  - Craft Beer and Mead przy ulcy Żurawiej 32/34. To tam miał miejsce przedpremierowy odsłuch krążka „Frisson Noir”, a na fanów czekały ponadto atrakcje w postaci plakatów z autografem oraz konkursów, w których do wygrania były nowe płyty oraz wejściówki na koncerty Tarji.  

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