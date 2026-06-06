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Soulfly zagra w Krakowie! Wielki powrót legendy do Polski

Soulfly ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach ogólnoświatowej trasy koncertowej Tribal Technology Tour 2026. Brazylijsko-amerykańska formacja dowodzona przez charyzmatycznego Maxa Cavalerę przyjedzie do Polski, aby promować swój trzynasty album studyjny zatytułowany Chama. Płyta ukazała się pod koniec 2025 roku i stanowi wyraźny powrót zespołu do plemiennych korzeni znanych z ich wczesnej twórczości.

Muzycy po raz kolejny mistrzowsko połączyli agresywny thrash metal z elementami tradycyjnej muzyki z Ameryki Południowej. Fani mogą spodziewać się przekrojowej setlisty zawierającej zupełnie nowe utwory oraz nieśmiertelne hity pokroju Primitive czy Roots Bloody Roots. To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników ciężkiego grania, którzy cenią sobie unikalny styl grupy.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Soulfly w Polsce?

Występ metalowej legendy zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto zapisać sobie w kalendarzu dokładny termin tego wydarzenia. Zespół zagra dla polskiej publiczności w środę 26 sierpnia 2026 roku. Koncert odbędzie się w Krakowie, a na miejsce wybrano Klub Kwadrat. Będzie to szczególny wieczór dla grupy oraz jej najwierniejszych słuchaczy, ponieważ formacja wystąpi dokładnie w tym samym miejscu co podczas swojej ostatniej wizyty latem 2023 roku. Na ten moment organizatorzy nie podali jeszcze szczegółowej rozpiski godzinowej wydarzenia ani informacji o zespole rozgrzewającym publiczność przed główną gwiazdą wieczoru.

DATA KONCERTU: 26 sierpnia 2026 r.

26 sierpnia 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Kwadrat

Klub Kwadrat GODZINA: Nieogłoszona

Nieogłoszona SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Soulfly w Krakowie

Fani planujący udział w krakowskim występie grupy muszą przygotować się na nadchodzący start sprzedaży wejściówek. Otwarta sprzedaż biletów rozpocznie się we wtorek 2 czerwca 2026 roku o godzinie 11:00. Wejściówki będzie można kupić przez platformy Live Nation, Ticketmaster oraz eBilet. Obecnie mogą trwać zamknięte przedsprzedaże dla wybranych użytkowników, ale pełna oferta cenowa nie jest jeszcze widoczna w systemach. Organizator udostępni wszystkie pule biletów i ich dokładne ceny dopiero w momencie startu ogólnodostępnej sprzedaży. Dokładne koszty udziału w tym krakowskim wydarzeniu poznamy zatem we wtorkowe przedpołudnie.

Galeria: Metalowe albumy wszech czasów