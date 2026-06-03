Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sigh ogłasza koncert w Polsce! Japońska legenda wraca na scenę

Japońska grupa Sigh to absolutny fenomen na scenie ciężkiej muzyki. Muzycy od końcówki lat osiemdziesiątych łączą surowy black metal z awangardą, muzyką klasyczną oraz elementami jazzu. Ich twórczość wymyka się wszelkim schematom i to właśnie zapewniło im status legendy wśród słuchaczy poszukujących mrocznych oraz nietypowych dźwięków. Zespół wraca do Krakowa z ogromnym muzycznym bagażem i zupełnie świeżą energią. Niedawno muzycy wydali reedycję swojego kultowego albumu w postaci nowej interpretacji zatytułowanej "I Saw the World’s End Hangman’s Hymn MMXXV". Ten odświeżony materiał bez wątpienia zdominuje setlistę nadchodzącego występu, który będzie jedynym polskim przystankiem na ich tegorocznej trasie.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Sigh w Krakowie?

Fani japońskiej awangardy mogą powoli szykować się na spotkanie ze swoimi idolami. Zespół zagra swój jedyny tegoroczny koncert w naszym kraju już na początku września. Wydarzenie odbędzie się dokładnie 4 września 2026 roku. Na miejsce koncertu wybrano krakowski Klub Zaścianek, który od lat słynie z organizacji imprez o mocniejszych brzmieniach. Będzie to klasyczny klubowy występ, który pozwoli na bliski kontakt publiczności z muzykami i zagwarantuje gęstą atmosferę. Zanim na scenie pojawią się główni bohaterowie wieczoru, publiczność rozgrzeje amerykańska formacja Devil Master.

DATA KONCERTU: 4 września 2026 r.

4 września 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Zaścianek

Klub Zaścianek GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Devil Master

Sigh w Polsce 2026 - BILETY, CENA

Wejściówki na krakowski występ japońskiej formacji są już dostępne w otwartej sprzedaży. Dystrybucja biletów rozpoczęła się 10 maja 2026 roku. Fani mogą zaopatrzyć się w wejściówki za pośrednictwem platform Eventim.pl oraz eBilet.pl. Ze względu na klubowy charakter wydarzenia do dyspozycji uczestników oddano jedną ogólną kategorię miejsc stojących. Zgodnie z regulaminem w koncercie mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica. Młodsi fani muszą znajdować się pod stałą opieką pełnoletniego opiekuna podczas całego koncertu. Sprzedaż wciąż trwa, a miejsca są na ten moment swobodnie dostępne do zakupu.

Bilety standardowe: od 115,54 zł