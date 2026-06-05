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Soulfly ogłasza kolejny koncert w Polsce!

Soulfly nie zwalnia tempa i po raz kolejny odwiedzi nasz kraj. Formacja dowodzona przez legendarnego Maxa Cavalerę znów udowadnia, że Polska zajmuje szczególne miejsce na mapie ich tras koncertowych. Zespół przyjedzie do nas w ramach ogólnoświatowej podróży promującej dwunasty studyjny album pod tytułem "Chama". Płyta ujrzała światło dzienne pod koniec 2025 roku i natychmiast spotkała się z ogromnym entuzjazmem słuchaczy. Muzycy zaserwowali na niej solidną dawkę potężnego metalu z rytmami plemiennymi, co stało się ich wizytówką już pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Występ w stolicy będzie dla fanów idealną szansą na sprawdzenie, jak nowy materiał brzmi w warunkach klubowych. Ekipa Cavalery słynie z niesamowicie intensywnych koncertów, dlatego szykuje się prawdziwe święto dla miłośników naprawdę mocnego grania.

Kiedy i gdzie wystąpi Soulfly w Warszawie?

Oczekiwanie na powrót ikony metalu powoli dobiega końca. Koncert zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku, a wszyscy zainteresowani powinni już teraz zapisać tę datę w kalendarzach. Wydarzenie odbędzie się w stołecznym klubie Progresja, który jest doskonale znany polskiej publiczności z organizacji podobnych imprez. Ostatni raz grupa zagrała dokładnie w tym samym miejscu około dwóch lat wcześniej. Wybór tego znanego miejsca gwarantuje świetną akustykę i odpowiedni, bardzo bliski kontakt z artystami. Na ten moment organizatorzy nie podali jeszcze informacji o ewentualnych gościach specjalnych, dlatego warto regularnie śledzić kolejne ogłoszenia i komunikaty prasowe.

DATA KONCERTU: 25 sierpnia 2026 r.

25 sierpnia 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Progresja

Progresja GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: nieogłoszony

Bilety na koncert Soulfly w Warszawie

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów jest taka, że wejściówki na to letnie wydarzenie trafiły już do ogólnej sprzedaży. Dystrybucją biletów zajmują się oficjalnie strony Live Nation, eBilet.pl oraz Ticketmaster.pl. Należy pamiętać, że w przypadku tego koncertu dostępne są wyłącznie bilety w formie elektronicznej, ponieważ organizator zrezygnował z wydruków papierowych. Podczas zakupu obowiązuje również odgórny limit wynoszący maksymalnie osiem wejściówek na jedną osobę. Aktualnie w ogólnodostępnych informacjach nie opublikowano dokładnego cennika dla poszczególnych kategorii miejsc. Aby poznać konkretne kwoty, trzeba wejść bezpośrednio na platformy sprzedażowe organizatora imprezy. Osoby z niepełnosprawnościami powinny koniecznie skontaktować się z obsługą klienta wybranej bileterii jeszcze przed sfinalizowaniem zakupu.