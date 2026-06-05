Świętujemy Międzynarodowy Dzień Slayera

6 czerwca, co roku, przypada Międzynarodowy Dzień Slayera. Po raz pierwszy święto to obchodzono w 2006 roku. I nie był to przypadek. Właśnie wtedy w dacie pojawiły się magiczne trzy szóstki (6.06.2006). Była to także odpowiedź fanów Slayera na Narodowy Dzień Modlitwy.

– Celem tego dnia jest to, aby wszyscy w zasięgu słuchu zrozumieli, że chodzi o Międzynarodowy Dzień Slayera. Święta narodowe w Ameryce nie polegają tylko na świętowaniu. Chodzi też o narzucenie ich osobom, które nie są uczestnikami – wyjaśniają inicjatorzy całej akcji.

Slayer wraca! Thrash metalowa legenda ogłosiła występy na festiwalach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Międzynarodowy Dzień Slayera ma też swoje zasady i świętujący powinni je bezwzględnie przestrzegać. Przypomnijmy je zatem:

Słuchaj Slayera na cały regulator w samochodzie;

Słuchaj Slayera na cały regulator w domu;

Słuchaj Slayera na cały regulator w pracy;

Słuchaj Slayera na cały regulator w miejscach publicznych.

Co istotne: nie powinniśmy używać do tego słuchawek!

Slayer powrócił na scenę

Choć wydawało się, że historia Slayera w 2019 roku dobiegła oficjalnie końca, to tak ostatecznie się nie stało. W 2024 muzycy wystąpili w trakcie dwóch festiwali w Stanach Zjednoczonych. W tym roku również będą koncertować, także na Starym Kontynencie.

Slayer wystąpi w 2026 m.in. na specjalnych koncertach, które zorganizowano z okazji przypadającego na ten rok 40-lecia kultowego albumu "Reign in Blood". Występy zaplanowano na 4 września w Mystic Lake Amphtitheater w Minneapolis oraz na 13 i 14 listopada w słynnym Kia Forum w Los Angeles. Formacja zagra także na Rocklahoma Festival, Sick New World w Teksasie, odbędzie także niezwykle wyczekiwaną przez fanów i fanki serię występów na terenie Ameryki Południowej.

Sprawdź poniżej 5 ciekawostek o albumie "Reign in Blood":

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