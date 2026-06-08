Phoebe Bridgers wprowadza zakaz telefonów na koncertach. To początek nowego trendu?

Phoebe Bridgers zakazuje smartfonów na koncertach

Nadchodzące koncerty Phoebe Bridgers z trasy The Last Tour zmuszą fanów do zmiany przyzwyczajeń, ponieważ amerykańska piosenkarka całkowicie zakazuje urządzenia mobilne. Uczestnicy będą musieli przy wejściu włożyć sprzęt do dedykowanych pokrowców, które obsługa odblokuje dopiero przy opuszczaniu obiektu. Podobne kroki w branży muzycznej nie są zupełną nowością, bowiem Jack White zdecydował się na taką politykę już w 2018 roku podczas całego tournée. Z kolei Paul McCartney zamykał sprzęt widzów w etui Yondr w trakcie swojego kwietniowego, niespodziewanego koncertu w klubie Fonda. Różnica polega na skali przedsięwzięcia, ponieważ wokalistka wprowadza obostrzenia dla 15-tysięcznej publiczności zgromadzonej na dużych arenach, a nie w kameralnych teatrach. Taki ruch z pewnością ucieszy osoby narzekające na zasłanianie sceny przez las rąk rejestrujących każdy moment widowiska.

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Dzień, w którym Paul McCartney ogłosił, że odchodzi z The Beatles. Pierwszy zrezygnował jednak John Lennon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakaz używania telefonów dzieli fanów

Decyzja dotycząca blokady sprzętu elektronicznego wywołała gorące dyskusje i podzieliła miłośników muzyki na żywo. Przeciwnicy takiego rozwiązania traktują samodzielnie wykonane materiały wideo jako cenną pamiątkę i obawiają się utraty kontaktu ze światem w sytuacjach awaryjnych. Entuzjaści restrykcji chwalą jednak ten krok, zwracając uwagę, że ciągłe wpatrywanie się w ekrany bezpowrotnie psuje niepowtarzalną atmosferę muzycznych widowisk. Obserwatorzy rynku przypominają niedawną falę krytyki wobec Beyonce, która zrezygnowała z klasycznej trasy na rzecz dłuższego rezydowania w kilku wybranych miastach. Szybko okazało się, że jej śladem podążyli Harry Styles oraz Ariana Grande, co rodzi uzasadnione pytania o szanse na popularyzację koncertów całkowicie wolnych od telefonów.

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Kariera i muzyczne osiągnięcia Phoebe Bridgers

Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych artystka zdobyła uznanie dzięki tworzeniu bardzo osobistych, pełnych emocji kompozycji. Jej twórczość płynnie łączy elementy alternatywnego popu, indie folku oraz indie rocka. Gitarzystka i autorka tekstów oficjalnie zadebiutowała na rynku muzycznym dzięki wydanemu w 2017 roku albumowi "Stranger in the Alps". Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił trzy lata później wraz z premierą płyty "Punisher", która przyniosła jej nominacje do prestiżowych statuetek Grammy. Piosenkarka aktywnie angażuje się również w tworzenie muzyki w ramach zespołów boygenius oraz Better Oblivion Community Center.