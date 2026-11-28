Wolfheart – siła fińskiej melancholii

Jako pierwsi na scenie pojawili się Finowie z Wolfheart, którzy wnieśli do klubu solidną dawkę skandynawskiej melancholii i melodyjnego death metalu. Muszę przyznać, że na ich występ czekałam z zainteresowaniem, ponieważ ostatni raz widziałam ich jeszcze, kiedy mieszkałam w Finlandii w nieistniejącym już dziś legendarnym klubie Nosturi w Helsinkach. Od tamtej pory zespół nagrał trzy solidne albumy studyjne, a ostatni z nich „Draconian Darkness” ukazał się w 2024 roku, a rok później kapela dowodzona przez Tuomasa Saukkonena wypuściła EP-kę „Draconian Darkness II”. Już od otwierającego set „Zero Gravity” było jasne, że mimo iż przypadła im rola otwarcia wieczoru, nie zamierzają jedynie odgrywać roli supportu. Głos, skupionego, i jak na Fina przystało, małomównego Saukkonena brzmiał potężnie, a gitarowe riffy snuły się po skąpanym w przytłaczającym, granatowym świetle klubie, niczym górskie potoki pod lodową pokrywą. Choć Wolfheart dla wielu mogą na scenie prezentować się dość statycznie, to ich siła nie tkwi w scenicznej ekspresji, a umiejętnym balansowaniu pomiędzy agresją a epickością, gdzie gęste, ciężkie gitarowe riffy nie przytłaczają melodii, lecz stanowią jej fundament. Utwory „Burning Sky”, „Abyss”, „Aeon of Cold” czy zamykający set „The Hunt” rozruszały pierwsze rzędy i stworzyły idealny fundament pod dalszą część koncertu. Finowie po raz kolejny udowodnili, że melodyjny death metal może być jednocześnie brutalny, majestatyczny i przejmująco melancholijny, co prezentują np. w wydanym w tym roku singlu „Ravenstone”.

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Pain – industrialny chaos pod pełną kontrolą

Po chłodnej, melancholijnej aurze Wolfheart naturalnym kontrastem stał się Pain. Projekt Petera Tägtgrena to muzyka, której od lat puls nadają, syntezatory, "mechaniczna" rytmika i charakterystyczne melodie. To zestawienie, które wielu wydaje być się prawdziwym chaosem, jednak dzięki geniuszowi legendarnego muzyka i producenta tworzą kompozycje, które potrafią jednocześnie przytłoczyć i wciągnąć. Pain nie musi wybierać między metalową agresją a przebojowością – oba elementy są integralną częścią jego tożsamości i za to właśnie uwielbiam ich twórczość. Po znakomitym koncercie na tegorocznym Mystic Festivalu Szwedzi ponownie uraczyli nas dawką potężnych gitarowych riffów, elektronicznych beatów i chwytliwych refrenów. Ich występy, podczas których muzycy zmieniają stylizacje, to ten rodzaj koncertu, na którym nawet osoby deklarujące, że elektronika w metalu nie jest ich ulubionym elementem, zostają przyłapane na rytmicznym tupaniu nóżką. Peter Tägtgren jest artystą, który doskonale rozumie, jak prowadzić publiczność. Jego sceniczna charyzma nie polega na przesadnych gestach, ale na pewności siebie, wyczuciu dynamiki i naturalnym kontakcie z widownią. W tym roku widziałam go także w akcji z Hypocrisy i muszę przyznać, że zarówno wokalnie, jaki i technicznie jest w znakomitej formie. Niestety, w Progresji akustyka nie stała po stronie zespołu, gdyż dźwięk był mało selektywny, a gitary Petera i Sebastiana Svallanda nieco przytłoczone mocno wybitą perkusją. Pain zaprezentował nam 11 kawałków, rozpoczynając swój set tradycyjnie od klasyka nad klasykami, czyli „Same Old Song”. Nie zabrakło także utworów z ostatniego albumu formacji „I Am”, który na rynku ukazał się w maju 2024 roku w postaci „Don't Wake the Dead”, „Go With the Flow” i jednego z największych bangerów zespołu, czyli „Party In My Head”, podczas którego ze sceny tradycyjnie poszybowały w stronę publiczności ogromne, kolorowe piłki. Pain zaprezentował nam także wydany w sierpniu tego roku singiel „I Don't Give a Fukk”, który jak powiedział mi w wywiadzie przeprowadzonym tuż przed występem Peter Tägtgren, jest zapowiedzią nadchodzącej płyty, na którą jednak jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Koncert tradycyjnie zamknęli „Shout Your Mouth”, podczas którego nie mogło zabraknąć aliena. Choć po przerwie do składu wrócił Sebastian Svalland, który od 2025 roku oficjalnie pełni rolę gitarzysty w zespole Katatonia, to na tej trasie brakuje basisty Jonathana Olssona, który aktualnie objeżdża Europę ze swoim zespołem Dynazty w ramach celebracji 50-lecia istnienia formacji Accept. Jego miejsce zajął Tomas Jacobis, który w roli basisty sprawdził się znakomicie, jednak podczas koncertu brakowało nieco tej charakterystycznej energii i żartów, które zawsze serwuje nam niezastąpiony duet Svalland-Olsson. Mimo dość „płaskiego” dźwięku i krótkiego setu, był to kolejny świetny koncert Petera Tägtgrena i spółki.

Eluveitie – folk, który nie traci metalowego pazura

Eluveitie, to formacja, która regularnie odwiedza nasz kraj. Szwajcarzy mają tu liczne grono fanów, z którymi spotkali się przed koncertem. Zapewne wtedy zespół otrzymał biało-czerwoną flagę, która zdobiła statyw mikrofonu Chrigela Glanzmanna. Po raz ostatni miałam okazję zobaczyć ich w ubiegłym roku w Gliwicach, gdzie wystąpili podczas „Blood Dynasty 2025 Tour” u boku Arch Enemy, wówczas z racji roli supportu ich set był nieco skrócony, tym razem jednak jako headlinerzy zaprezentowali nam niezwykle przekrojowy zestaw kompozycji. Szwajcarska formacja reprezentuje zupełnie inną filozofię koncertowania niż Pain czy Wolfheart. W ich przypadku metal jest nie tylko muzyką, ale także przestrzenią dla opowieści, tradycji, mitologii i wspólnotowego doświadczenia. Zespół od lat rozwija charakterystyczne połączenie melodyjnego death metalu z folkowymi instrumentami, tworząc brzmienie, które jest jednocześnie potężne i niezwykle rozpoznawalne. To, co stanowi o sile Eluveitie, to umiejętność łączenia ciężkich, metalowych brzmień z tradycyjnymi instrumentami. Lira korbowa, flety, mandola i inne instrumenty folkowe nadają kompozycjom charakterystyczną barwę, podczas gdy gitarowe riffy i growl Chrigela Glanzmanna przypominają, że fundamentem tej muzyki pozostaje metal. Eluveitie na scenie to wielowymiarowy spektakl. Poszczególni muzycy nie są wyłącznie wykonawcami swoich partii – tworzą wspólną, dynamiczną strukturę, w której folkowe melodie i bogate instrumentarium przeplatają się z ciężkimi fragmentami. Podczas obecnej trasy „ÀNV Rising – Europe Pt. III” zespół promuje najnowszy krążek „Ànv”. Nie dziwi więc, iż setlistę zdominowały kawałki właśnie z tego albumu. Oprócz tytułowego „Ànv” usłyszeliśmy także „The Prodigal Ones”, podczas którego Fabienne Erni zachwyca czystymi i emocjonalnymi wokalami, „Taranoías”, „Awen” oraz „Premonition”. Eluveitie doskonale wiedzą, kiedy postawić na ciężar, a kiedy pozwolić melodii wybrzmieć. Ich występy są pełne kontrastów – agresywne wokale sąsiadują z niemal baśniowymi partiami instrumentalnymi, a potężne riffy ustępują miejsca folkowym motywom, które nadają całości niezwykłej lekkości. Eluveitie poprowadzili nas w magiczną podróż przez swoją ponad 20-letnią karierę, prezentując obok nowych utworów także kompozycje, które od lat stanowią fundament koncertowego repertuaru, jak „The Call of the Mountains”, czy uwielbianego przez publiczność „A Rose for Epona”, podczas którego fani zespołu trzymali kartki z nazwą utworu i namalowaną na nich różą. Koncert zakończył się tradycyjnie największym przebojem Eluveitie, czyli „Inis Mona”. Warszawski występ był esencją tego, co w Eluveitie najpiękniejsze: monumentalnego brzmienia, folkowej autentyczności, muzycznej pasji i niezwykłej więzi z publicznością, która tego wieczoru nie szczędziła gardeł na wspólne śpiewanie i sił na energiczne skakanie w rytm ulubionych melodii.

Koncertowe zestawienie Eluveitie, Pain i Wolfheart, które mogliśmy zobaczyć dzięki organizatorowi koncertu Knock Out Productions, pokazuje, jak szerokie potrafi być pojęcie metalu. Wolfheart sięga po melancholię oraz monumentalność. Pain stawia na industrialny puls, chwytliwość i energię. Eluveitie buduje most pomiędzy tradycją a nowoczesnym metalowym brzmieniem. Mimo stylistycznych różnic każdy z zespołów zaserwował nam znacznie więcej niż jedynie wierne odtworzenie kawałków z poszczególnych albumów – nie zabrakło emocji, dynamiki, charakteru i refrenów, które wszyscy wspólnie śpiewali. Dla mnie osobiście było to niezwykle udane zakończenie koncertowego sezonu w Progresji, w której ponownie pojawię się już na początku przyszłego roku.

Zdjęcia z koncertu Eluveitie, Pain i Wolfheart w Warszawie znajdziecie w naszej galerii.