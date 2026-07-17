"Slipknot nigdy nie był nu metalową kapelę". Gitarzysta Jim Root odpowiedział wprost

Przełom lat 90. i dwutysięcznych należał do nu metalu. Ten nurt, bez dwóch zdań, porwał miliony dzieciaków na całym świecie. Chodziło o połączenie cięższych brzmień z rapem czy elementami elektronicznymi. Do mainstreamu przedarły się takie kapele jak m.in. Limp Bizkit, Korn czy Deftones, Również na początku XXI wieku popularność nu metalu nie spadła. A to za sprawą chociażby Linkin Park, którzy zawojowali świat swoim debiutanckim albumem Hybrid Theory.

Do worka z napisem nu metal wrzucano także formację Slipknot, która powstała w połowie lat dziewięćdziesiątych. A w 1999 wypuściła pierwszy krążek zatytułowany po prostu Slipknot.

JARO - Slipknot

Gitarzysta Jim Root, w podcaście Ride BYND, przyznał, że "nigdy nie byliśmy nu metalową kapelą". Dodał, że dziennikarze muzyczni sami nie wiedzieli, jak sklasyfikować ich twórczość, dlatego też zostali automatycznie podpięci pod ten właśnie nurt.

Po prostu pojawiliśmy się na scenie w czasie, gdy ten gatunek eksplodował. Wrzucili nas tam, ponieważ akurat trwała nowa fala amerykańskiego metalu. Najpierw robili ze mną wywiady jako z gościem z kapeli nu metalowej, a chwilę później lądowałem w artykułach obok chłopaków z Lamb of God. Dla mnie to bez znaczenia. Slipknot to po prostu Slipknot. Nie sądzę, żeby istniała dla nas jakaś szufladka. Mamy w sobie tyle różnych elementów, ponieważ każdy w zespole wywodzi się z innego muzycznego środowiska. Są takie zespoły, które wchodzą na scenę i tworzą coś zupełnie własnego – gdzieniegdzie usłyszysz w tym jakieś wpływy, ale kiedy ich słuchasz... Nie ma właściwie żadnego innego zespołu, który brzmiałby jak U2, chyba że ktoś próbuje kopiować wczesny okres ich kariery. Wyewoluowali w coś, co jest wyłącznie ich własne – po prostu robią swoje – powiedział muzyk.

Muzycy Slipknot pracują nad nowym albumem

Już jakiś czas temu, w przestrzeni medialnej, pojawiła się informacja, że muzycy amerykańskiej formacji Slipknot pracują nad kolejnym studyjnym wydawnictwem. To ostatnio potwierdził Root. – Mamy tak potwornie, potwornie dużo materiału – prawdopodobnie co najmniej 50 różnych aranżacji. Nie mówię, że to wszystko to już gotowe piosenki. Nad każdą z nich trzeba jeszcze popracować – wyjaśnił gitarzysta.

Zespół współpracuje z producentem Mattem Wallace'em nad nadchodzącym wydawnictwem.

Przypomnijmy, że na ten moment dyskografię grupy zamyka krążek The End, So Far z 2022.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie formacji Slipknot: