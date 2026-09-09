Niespodzianka od Slipknota! Zespół niespodziewanie wydał nowy kawałek!

Nie da się ukryć - działo się w ostatnich latach w obozie Slipknota. Zespół najpierw, w czerwcu 2023 roku, pożegnał się z wieloletnim klawiszowcem Craigem "133" Jonesem, a w listopadzie tego samego roku perkusistą Jayem Weinbergiem. Już na początku kolejnego roku stało się jasne, że nowym bębniarzem grupy został znany wcześniej z Sepultury Eloy Casagrande. Choć sama formacja bardzo szybko zaczęła zapowiadać, że w nowym kształcie pracuje nad muzyką, to jednak rzuciła się w wir koncertowania i nie zdecydowała się czymkolwiek podzielić z fanami.

W tle oczekiwań i obietnic, że prace nad nowościami od Slipknota intensywnie trwają, w obozie kapeli doszło do szokującej dla fanów sytuacji. Dziś już jest jasne, że po niemal 30 latach pożegnano się z DJ-em Sidem Wilsonem. Jak się okazuje, pomimo tego zespół nie zamierza zwalniać tempa!

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Nowość od Slipknota!

Gdy muzycy co i rusz poruszają w mediach temat wyczekiwanego nowego materiału, nieoczekiwanie, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi światło dzienne ujrzał premierowy kawałek!

Kompozycja została zatytułowana Arsenal i ukazał się już także promujący ją oficjalny teledysk. Za jego reżyserię odpowiada oczywiście Shawn "Clown" Crahan. Jest to pierwszy utwór Slipknota, w nagraniach którego udział wziął przyjęty do składu ponad dwa lata temu Eloy Casagrande. Jest to także debiut formacji w nowym kształcie, a więc bez Craiga Jonesa i Sida Wilsona.

Posłuchaj Arsenal poniżej. Na ten moment nie ma żadnych informacji wskazujących na to, aby grupa nowym kawałkiem szykowała się do zapowiedzi płyty czy też koncertów. Przypominamy, że na ten moment dyskografię Slipknota zamyka krążek The End, So Far z 2022 roku.

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