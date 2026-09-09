Keith Flint i The Prodigy. Oto kultowe numery grupy nagrane z wokalistą i tancerzem

Keith Flint urodził się 17 września 1969 roku w Redbridge w Londynie. Jako młody chłopak dorastał w nieszczęśliwej rodzinie, gdzie jego rodzice początkowo regularnie kłócili się, aż w końcu zdecydowali się rozstać. Wszystko to spowodowało, że Keith zaczął zachowywać się niezwykle destrukcyjnie, co doprowadziło do wyrzucenia go ze szkoły, gdy miał zaledwie 15 lat. Flint zdecydował się porzucić edukację na dobre i skupił się na pracy jako dekarz i na rozwijaniu swojej pasji, którą od zawsze była muzyka. Keith jako nastolatek był wielkim fanem The Jam i Siouxsie and the Banshees. Sam obracał się w towarzystwie, skupionym wokół słuchaczy muzyki elektronicznej, z naciskiem na acid house.

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Keith Flint i The Prodigy

Przełomem stał się dla niego rok 1990, kiedy to po poznaniu DJ-a Liama Howletta został jednym z tancerzy zespołu The Prodigy. Ten szybko zaczął zdobywać rozpoznawalność na podziemnej scenie rave, do mainstreamu przedostał się w drugiej połowie lat 90., wraz z wydaniem albumu The Fat of the Land, który z wielu względów jest szczególny w historii grupy. To właśnie na nim po raz pierwszy Keith dał się poznać jako frontman i wokalista, a jego charakterystyczny sposób śpiewania, natychmiastowo rozpoznawalny wygląd, w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności The Prodigy.

W 2019 roku formacja miała na koncie ogromne sukcesy, w tym osiem nominacji do Brit Awards czy dwie do nagrody Grammy, zdążyła także wydać siedem krążków. Niestety, w marcu tego właśnie roku w historii The Prodigy na zawsze zamknął się pewien szczególny rozdział...

Śmierć Keitha Flinta

4 marca 2019 roku do domu Flinta w North End, w pobliżu Great Dunmow w Essex, dotarły służby, zawiadomione przez jego bliskich, którzy wyrazili obawy o jego dobrostan. Niestety, na miejscu znaleziono ciało artysty, a jego śmierć w wieku zaledwie 49 lat, została uznana za prawdopodobne samobójstwo, koroner w wyniku dochodzenia uznał jednak, że choć do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie, to nie można wykluczyć, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Najważniejsze kawałki The Prodigy i Keitha Flinta

Grupa zdecydowała się kontynuować działalności i powróciła do koncertowania w 2022 roku, a jej obecny skład tworzą Liam Howlett i Maxin, którym na pokazach towarzyszą Rob Holliday i Leo Crabtree.

Keith Flint brał udział w nagraniach wszystkich albumów The Prodigy od The Fat of the Land z 1997 roku do ostatniego na chwilę obecną w dyskografii formacji No Tourists, który ukazał się na rok przed śmiercią wokalisty. Które utwory The Prodigy, w nagraniach których brał udział wokalista, należą do grona tych najbardziej rozpoznawalnych? Sprawdź w galerii.