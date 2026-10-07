Oasis doczeka się musicalu? Twórca hitu o zespole Queen chciałby to zrobić

Emocje związane z powrotem Oasis na scenę nie słabnie. W przyszłym roku grupa znów będzie koncertować. Tymczasem na horyzoncie pojawił się kolejny szalony pomysł! Ben Elton, genialny komik i autor legendarnego musicalu We Will Rock You opartego na muzyce Queen, złożył Noelowi Gallagherowi niespodziewaną propozycję.

Elton wpadł na pomysł stworzenia tzw. jukebox musicalu, czyli spektaklu opartego na znanych przebojach jednego wykonawcy, poświęconego twórczości Oasis.

Największe przeboje Oasis

Podczas premiery filmu koncertowego Queen w kinie BFI Imax w Londynie, Elton podszedł do NGallaghera i prosto z mostu zaproponował mu stworzenie nowej sztuki opartej na muzyce legendarnej ekipy z Manchesteru. Jak donosi brytyjski dziennik The Sun, reakcja gitarzysty była natychmiastowa i bardzo wymowna.

– Musisz zapytać o to naszego młodego – odparł, mając na myśli swojego brata, wokalistę Liama Gallaghera. Osoba z otoczenia frontmana Oasis przyznała, że produkcja mogłaby mieć spore kłopoty obsadowe, bo znalezienie aktora zdolnego odwzorować niepodrabialny styl i pewność siebie wokalisty... graniczy z cudem.

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis zostanie oficjalnie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles, ale nie będzie transmitowana na żywo. Całość będzie można zobaczyć dopiero w grudniu za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+. Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto ciekawostki o albumie Definitely Maybe od Oasis: