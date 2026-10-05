Niepublikowane nagrania Oasis nie trafi na aukcję. Bracia Gallagherowie ją zablokowali

Wokół formacji Oasis po raz kolejny jest niezwykle gorąco! Na początku października tego roku niezwykłe muzyczne archiwum brytyjskiego zespołu miało trafić pod młotek.

Chodziło o unikalną kolekcja taśm związanych z brytyjską grupą dowodzoną przez braci Gallagherów. Materiały z lat 1994–2001 zgromadził dawny realizator dźwięku zespołu, Huw Richards. Materiały, wyceniane łącznie między 1,2 a 1,6 miliona funtów, na aukcję chciał wystawić jego syn, Owain.

Dom aukcyjny Littleton Auctions w angielskim Evesham już do wszystkiego się przygotowywał. Jednak Noel i Liam Gallagherowie nie byli z tego powodu zachwyceni. Dlatego też zespół natychmiast wkroczył na drogę prawną, składając wniosek o wstrzymanie aukcji. Przy tym pozwali zarówno dawnego współpracownika, jak i jego syna.

Największe przeboje Oasis

Dyrektor zarządzający domu aukcyjnego, Ben Homer, potwierdził, że materiały znane jako The Desk Tapes zostały oficjalnie wycofane z licytacji. – Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie możemy udostępnić tego ważnego archiwum zgodnie z planem – powiedział przedstawiciel Littleton Auctions, cytowany przez BBC.

Do sprawy odniósł się również syn dźwiękowca, Owain Richards. – To prawda, że Oasis podali mnie i mojego ojca do sądu, aby zapobiec aukcji taśm nagranych przez mojego ojca wiele lat temu. Zgodziliśmy się odłożyć aukcję, aby umożliwić rozwiązanie sporu prawnego drogą sądową lub polubowną – wyjaśnił.

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis zostanie oficjalnie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles (w grudniu doczeka się natomiast transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+). Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto ciekawostki o albumie (What's the Story) Morning Glory? od Oasis: