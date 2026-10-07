The Hu zagrają w Warszawie za darmo! Gdzie i kiedy odbędzie się spotkanie?

The Hu w wyjątkowej odsłonie. Zespół zagra unplugged i spotka się z fanami

To nie lada gratka dla wszystkich fanów mongolskiej kapeli metalowej The Hu. Zespół, który przyzwyczaił publiczność do wielkich scen i festiwalowych tłumów, szykuje dla swoich słuchaczy w Polsce coś absolutnie wyjątkowego. Muzycy zagrają specjalny koncert w wersji unplugged i spotkają się z fanami twarzą w twarz.

Wydarzenie odbędzie się już 19 października w warszawskim lokalu Beer & Bones. Co najważniejsze – wstęp będzie wolny. To rzadka okazja, by zobaczyć artystów światowego formatu dosłownie na wyciągnięcie ręki, w zupełnie innej, bardziej kameralnej i surowej odsłonie.

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Bez barierek i na wyciągnięcie ręki

Organizatorzy zapowiadają, że spotkanie będzie miało bezpośredni charakter. Fani nie będą musieli oglądać swoich idoli wyłącznie przez ekrany telefonów. Zaplanowano czas na zdobycie autografów i zrobienie sobie wspólnych zdjęć z członkami zespołu.

To jednak nie wszystko. Największą atrakcją ma być specjalny set muzyczny w formule unplugged, który pozwoli poczuć energię The Hu w zupełnie nowym wydaniu. Na miejscu będzie można również kupić najnowszy album grupy, a na uczestników czekać będą nagrody do zgarnięcia.